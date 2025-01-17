Оподаткування та захист соціальних прав — огляд судової практики КАС ВС за грудень 2024 року

В огляді відображено правові позиції Верховного Суду, сформульовані судовими палатами та колегіями суддів КАС.

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Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики Касаційного адміністративного суду у складі ВС за грудень 2024 року.

В огляді відображено правові позиції Верховного Суду, сформульовані судовими палатами та колегіями суддів КАС, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів, зокрема щодо:

наявності в поліцейських календарної вислуги років як умови для призначення пенсії за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

застосування ст. 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» з урахуванням Рішення Конституційного Суду України від 7 квітня 2021 року № 1-р(ІІ)/2021 під час нарахування пенсії;

суми додаткової винагороди, яка включається в довідку військовослужбовця про розміри щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премії для обчислення пенсії;

виплати середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні працівника в правовідносинах, урегульованих нормами ст. 117 КЗпП України в редакції від 1 липня 2022 року;

умов виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби;

заборони вживання кальянів у закладах ресторанного господарства;

оприбуткування податком на додану вартість операцій щодо постачання обладнання з інтегрованим програмним забезпеченням;

обов’язку митного органу доводити недостовірність поданих декларантом документів.

Заслуговують на увагу також правові позиції Верховного Суду щодо застосування процесуального закону, зокрема про:

неоскаржуваність у суді розпорядження голови місцевої ради про зупинення дії рішення ради;

застосування ч. 4 ст. 7 КАС України до правовідносин, які виникли до ухвалення Конституційним Судом України рішення про визнання положень закону неконституційними.

Упродовж грудня 2024 року КАС ВС висловлював також інші, не менш актуальні правові позиції, з якими можна ознайомитися в огляді судової практики.

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