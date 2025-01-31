В Новій Зеландії горі Таранакі надали статус юридичної особи

Корінні жителі — племена маорі — вважають Таранакі своїм предком.

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У Новій Зеландії гору Таранакі визнано юридичною особою. Про це повідомляє The Guardian.

Парламент одноголосно проголосував за закон, який офіційно надає горі Таранакі, її супутнім вершинам і навколишньому середовищу статус юридичної особи – під назвою Те Кахуі Тупуа.

Корінні жителі — племена маорі — вважають Таранакі своїм предком.

Парламент обіцяв наділити обʼєкт юридичними правами ще в 2017 році, однак зробив це тільки 30 січня 2025-го — рішення ухвалили одноголосно.

Гора Таранакі, також відома як Таранакі Маунга, стала третьою природною пам'яткою Нової Зеландії, яка отримала статус особи.

Це також перший випадок, коли географічний об’єкт Нової Зеландії офіційно називатиметься виключно назвою маорі.

Навколишні вершини та природні об’єкти так само повернуться до своїх оригінальних назв маорі.

Попри те, що документ не повертає землю у власність корінних народів, визнання Таранакі юридичною особою стало важливою подією для корінного народу. Сотні маорі приїхали до столиці Веллінгтон, аби стати свідками ухвалення законопроєкту. За законом відвідувачі гори та прилеглих регіонів мають ставитися до природи шанобливо.

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