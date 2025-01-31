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В Новой Зеландии горе Таранаки предоставили статус юридического лица

13:05, 31 января 2025
Коренные жители – племена маори – считают Таранаки своим предком.
В Новой Зеландии горе Таранаки предоставили статус юридического лица
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В Новой Зеландии гора Таранаки признана юридическим лицом. Об этом сообщает The Guardian.

Парламент единогласно проголосовал за закон, официально придающий горе Таранаки, ее сопутствующим вершинам и окружающей среде статус юридического лица – под названием То Кахуи Тупуа.

Коренные жители – племена маори – считают Таранаки своим предком.

Парламент обещал наделить объект юридическими правами еще в 2017 году, однако сделал это только 30 января 2025 года — решение было принято единогласно.

Гора Таранаки, также известная как Таранаки Маунга, стала третьей природной достопримечательностью Новой Зеландии, получившей статус личности.

Это также первый случай, когда географический объект Новой Зеландии будет официально называться исключительно названием маори.

Окружающие вершины и природные объекты также вернутся к своим оригинальным названиям маори.

Несмотря на то, что документ не возвращает землю в собственность коренных народов, признание Таранаки юридическим лицом стало важным событием коренного народа. Сотни маори приехали в столицу Веллингтон, чтобы стать свидетелями принятия законопроекта. По закону посетители горы и близлежащих регионов должны относиться к природе уважительно.

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юрлицо Новая Зеландия

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