У Варшаві відбулися мітинги двох кандидатів у президенти Польщі

Поляки обирають між модернізацією і консерватизмом.

Фото: The Guardian

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У Варшаві одночасно відбулися мітинги двох головних претендентів на пост президента Польщі — мера столиці Рафала Тшасковського та очільника Інституту національної пам’яті Кароля Навроцького. Як повідомляє The Guardian, обидві події зібрали десятки тисяч прихильників із різних регіонів країни.

53-річний Тшасковський, який виступає за проєвропейський курс, розширення прав ЛГБТК+ та доступ до абортів, виступив із закликом будувати інклюзивну Польщу та розвивати національну промисловість. Він має підтримку прем'єр-міністра Дональда Туска і уособлює ліберальне крило польської політики.

У той же час в іншому районі столиці зібралися прихильники 42-річного Кароля Навроцького — колишнього боксера і нинішнього керівника державного Інституту національної пам’яті. Його підтримує партія «Право і справедливість», а нещодавня зустріч Навроцького з президентом США Дональдом Трампом, про яку повідомив Білий дім, сприймається як сигнал підтримки з Вашингтона.

Другий тур виборів заплановано на 1 червня.

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