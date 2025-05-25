В Варшаве состоялись митинги двух кандидатов в президенты Польши

Поляки выбирают между модернизацией и консерватизмом.

Фото: The Guardian

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Варшаве одновременно состоялись митинги двух главных претендентов на пост президента Польши - мэра столицы Рафала Тшасковского и главы Института национальной памяти Кароля Навроцкого. Как сообщает The Guardian, оба события собрали десятки тысяч сторонников из разных регионов страны.

53-летний Тшасковский, который выступает за проевропейский курс, расширение прав ЛГБТК+ и доступ к абортам, выступил с призывом строить инклюзивную Польшу и развивать национальную промышленность. Он имеет поддержку премьер-министра Дональда Туска и олицетворяет либеральное крыло польской политики.

В то же время в другом районе столицы собрались сторонники 42-летнего Кароля Навроцкого - бывшего боксера и нынешнего руководителя государственного Института национальной памяти. Его поддерживает партия «Право и справедливость», а недавняя встреча Навроцкого с президентом США Дональдом Трампом, о которой сообщил Белый дом, воспринимается как сигнал поддержки из Вашингтона.

Второй тур выборов запланирован на 1 июня.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.