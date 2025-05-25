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В Варшаве состоялись митинги двух кандидатов в президенты Польши

20:23, 25 мая 2025
Поляки выбирают между модернизацией и консерватизмом.
В Варшаве состоялись митинги двух кандидатов в президенты Польши
Фото: The Guardian
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В Варшаве одновременно состоялись митинги двух главных претендентов на пост президента Польши - мэра столицы Рафала Тшасковского и главы Института национальной памяти Кароля Навроцкого. Как сообщает The Guardian, оба события собрали десятки тысяч сторонников из разных регионов страны.

53-летний Тшасковский, который выступает за проевропейский курс, расширение прав ЛГБТК+ и доступ к абортам, выступил с призывом строить инклюзивную Польшу и развивать национальную промышленность. Он имеет поддержку премьер-министра Дональда Туска и олицетворяет либеральное крыло польской политики.

В то же время в другом районе столицы собрались сторонники 42-летнего Кароля Навроцкого - бывшего боксера и нынешнего руководителя государственного Института национальной памяти. Его поддерживает партия «Право и справедливость», а недавняя встреча Навроцкого с президентом США Дональдом Трампом, о которой сообщил Белый дом, воспринимается как сигнал поддержки из Вашингтона.

Второй тур выборов запланирован на 1 июня.

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Польша президент выборы

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