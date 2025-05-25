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VPN не спас – в Одессе судили пенсионерку из РФ за отрицание агрессии России против Украины

19:47, 25 мая 2025
В Одессе судили 68-летняя автора пророссийских сообщений.
VPN не спас – в Одессе судили пенсионерку из РФ за отрицание агрессии России против Украины
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Хаджибейский районный суд Одессы признал виновной 68-летнюю жительницу Зверево (РФ) в публичном отрицании вооруженной агрессии РФ и распространении материалов, унижающих Украину и ее граждан. Об этом говорится в приговоре по делу № 521/4891/25.

Суть дела

По данным следствия, жительница Киевской области систематически публиковала в запрещенной соцсети «Одноклассники» пропагандистские материалы, отрицая войну, начатую Россией в 2014 году. Используя планшет с VPN-доступом, она размещала записи из групп, где откровенно оскорбляли украинцев, распространяли манипулятивные утверждения об истории, экономике и энергетике Украины и одобряли атаки на ее инфраструктуру. В сообщениях фигурировали призывы к «дефолту», «развалу энергосистемы» и образные сравнения Украины с «истеричной женой, которую наконец-то бьют».

Позиции сторон

Обвинение утверждало, что женщина вполне осознавала противоправность своих действий и действовала умышленно, распространяя материалы, оправдывающие вооруженную агрессию РФ, и глорифицирующие российских военных.

Защита настаивала на характере онлайн-публикаций как «высказываниях взглядов» и просила суд учесть отсутствие последствий в реальной жизни.

Что решил суд

Подольский районный суд Киева признал подсудимую виновной по двум эпизодам:

- Оправдание агрессии РФ - максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.

- Глорификация российских военных - максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

В то же время, учитывая искреннее признание вины, отсутствие негативных последствий вне соцсети и малозначимость преступления для общества, суд освободил женщину от реального заключения и назначил условный срок с испытательным сроком в два года. В течение этого времени ей запрещено публично повторять аналогичные высказывания и нарушать закон.

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