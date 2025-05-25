VPN не врятував – в Одесі судили пенсіонерку з РФ за заперечення агресії Росії проти України

В Одесі судили 68-річна авторку проросійських дописів.

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Хаджибейський районний суд Одеси визнав винною 68-річну мешканку Звєрєво (РФ) у публічному запереченні збройної агресії РФ та поширенні матеріалів, що принижують Україну й її громадян. Про це йдеться у вироку у справі № 521/4891/25.

Суть справи

За даними слідства, мешканка Київщини систематично публікувала у забороненій соцмережі «Однокласники» пропагандистські матеріали, заперечуючи війну, розпочату Росією у 2014 році. Використовуючи планшет із VPN-доступом, вона розміщувала записи з груп, де відверто ображали українців, поширювали маніпулятивні твердження про історію, економіку та енергетику України й схвалювали атаки на її інфраструктуру. У дописах фігурували заклики до «дефолту», «розвалу енергосистеми» та образні порівняння України з «істеричною дружиною, яку нарешті б’ють».

Позиції сторін

Обвинувачення стверджувало, що жінка цілком усвідомлювала протиправність своїх дій і діяла навмисне, поширюючи матеріали, що виправдовують збройну агресію РФ, та глорифікують російських військових.

Захист наполягав на характері онлайн-публікацій як «висловлюваннях поглядів» й просив суд врахувати відсутність наслідків у реальному житті.

Що вирішив суд

Подільський районний суд Києва визнав підсудну винною за двома епізодами:

Виправдання агресії РФ — максимальне покарання до 3 років позбавлення волі.

Глорифікація російських військових — максимальне покарання до 5 років позбавлення волі.

Водночас, з огляду на щире визнання вини, відсутність негативних наслідків поза соцмережею та малозначущість злочину для суспільства, суд звільнив жінку від реального ув’язнення та призначив умовний термін з іспитовим строком у два роки. Протягом цього часу їй заборонено публічно повторювати аналогічні висловлювання та порушувати закон.

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