Сувеніри з під ніг – туристи розтягують бруківку з вулиць Брюгге

У Брюгге туристів просять не красти бруківку з вулиць.

Фото: Unsplash

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У середньовічному центрі Брюгге, визнаному об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, місцева влада б’є на сполох: туристи масово крадуть кругляки із бруківки, перетворюючи їх на сувеніри. Відповідальність за втрати й небезпеку, що виникає від покручених бруківок, покладають на самих відвідувачів міста. Про це повідомляє CNN.

За словами муніципального депутата Френкі Демона, щомісяця з вулиць зникає від 50 до 70 кам’яних брусків, а у розпал сезону — до сотні. Вартість відновлення покриття сягає близько €200 за квадратний метр, що створює значні навантаження на міський бюджет і працівників комунальних служб.

Зняття кругляків не лише руйнує історичний ландшафт, а й становить загрозу безпеці: відкриті ями й нерівності часто призводять до падінь і травм перехожих.

Незважаючи на жартівливі спроби приховати злочин — один турист навіть посадив на пустому місці квітку, — влада наголошує на відсутності поваги до спільної культурної спадщини

«Химерний жест, але він підкреслює відсутність поваги до нашої спільної спадщини. Ми просто просимо поваги. Прогулянка Брюгге — це крок крізь століття історії. Ці кругляки — не просто шматки каменю, вони частина душі нашого міста. Ми закликаємо відвідувачів насолоджуватися Брюгге, але залишати його красу недоторканою для інших», — закликав Демон.

Подібно до Венеції, Барселони чи Риму, Брюгге вже вживає заходів для пом’якшення наслідків масового туризму: ще у 2019 році місто обмежило кількість круїзних суден, які можуть швартуватися в порту Зебрюгге, та призупинило промоакції для одноденних мандрівників.

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