Практика судов
  1. В мире

Сувениры из-под ног – туристы растаскивают брусчатку с улиц Брюгге

19:29, 25 мая 2025
В Брюгге туристов просят не воровать брусчатку с улиц.
Сувениры из-под ног – туристы растаскивают брусчатку с улиц Брюгге
Фото: Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В средневековом центре Брюгге, признанном объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, местные власти бьют тревогу: туристы массово воруют булыжники с брусчатки, превращая их в сувениры. Ответственность за потери и опасность, возникающую от покореженных брусчаток, возлагают на самих посетителей города. Об этом сообщает CNN.

По словам муниципального депутата Фрэнки Демона, ежемесячно с улиц исчезает от 50 до 70 каменных брусков, а в разгар сезона - до сотни. Стоимость восстановления покрытия достигает около €200 за квадратный метр, что создает значительную нагрузку на городской бюджет и работников коммунальных служб.

Снятие булыжников не только разрушает исторический ландшафт, но и представляет угрозу безопасности: открытые ямы и неровности часто приводят к падениям и травмам прохожих.

Несмотря на шутливые попытки скрыть преступление - один турист даже посадил на пустом месте цветок, - власти отмечают отсутствие уважения к общему культурному наследию

«Причудливый жест, но он подчеркивает отсутствие уважения к нашему общему наследию. Мы просто просим уважения. Прогулка по Брюгге - это шаг сквозь века истории. Эти булыжники - не просто куски камня, они часть души нашего города. Мы призываем посетителей наслаждаться Брюгге, но оставлять его красоту нетронутой для других», - призвал Демон.

Подобно Венеции, Барселоне или Риму, Брюгге уже принимает меры для смягчения последствий массового туризма: еще в 2019 году город ограничил количество круизных судов, которые могут швартоваться в порту Зебрюгге, и приостановил промоакции для однодневных путешественников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Бельгия туризм

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд разъяснил, может ли быть предметом апелляционного обжалования определение следственного судьи по жалобе на бездействие управления полиции

К перечню определений следственного судьи, подлежащих обжалованию в апелляционном порядке во время досудебного расследования, не относится решение следственного судьи по жалобе на бездействие управления полиции, которое заключается в неосуществлении иных процессуальных действий, которые оно обязано совершить в установленный УПК срок.

Верховный Суд отменил освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком мужчине за уклонение от мобилизации, поскольку он не высказывал возражений против заключения ВЛК

По мнению судей ВС, апелляционным судом не дана надлежащая оценка справке ВЛК, согласно которой обвиняемый не высказал своих возражений против заключения ВЛК об установлении ему диагноза.

Кабмин запланировал отмену автоматического закрытия дел по истечению сроков досудебного расследования на третий квартал 2025 года

Минюст, Верховная Рада и САП назначены ответственными за эту задачу.

Депутаты предлагают установить дополнительный отпуск для военнослужащих, длительное время находящихся в зоне боевых действий

Предлагается предоставить военнослужащим отпуск продолжительностью 30 календарных дней в связи с выполнением обязанностей военной службы на территории, где ведутся боевые действия, в течение 3 календарных лет.

Получение средств по кредитному договору третьим лицом не свидетельствует о его незаключении – Верховный Суд

Получение кредитных средств не истцом, а перечисление их ответчиком на банковскую карту третьих лиц не является доказательством незаключения или неподписания указанного договора.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Бутирський
    Андрій Бутирський
    суддя Господарського суду Чернівецької області