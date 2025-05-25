Сувениры из-под ног – туристы растаскивают брусчатку с улиц Брюгге

В Брюгге туристов просят не воровать брусчатку с улиц.

Фото: Unsplash

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В средневековом центре Брюгге, признанном объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, местные власти бьют тревогу: туристы массово воруют булыжники с брусчатки, превращая их в сувениры. Ответственность за потери и опасность, возникающую от покореженных брусчаток, возлагают на самих посетителей города. Об этом сообщает CNN.

По словам муниципального депутата Фрэнки Демона, ежемесячно с улиц исчезает от 50 до 70 каменных брусков, а в разгар сезона - до сотни. Стоимость восстановления покрытия достигает около €200 за квадратный метр, что создает значительную нагрузку на городской бюджет и работников коммунальных служб.

Снятие булыжников не только разрушает исторический ландшафт, но и представляет угрозу безопасности: открытые ямы и неровности часто приводят к падениям и травмам прохожих.

Несмотря на шутливые попытки скрыть преступление - один турист даже посадил на пустом месте цветок, - власти отмечают отсутствие уважения к общему культурному наследию

«Причудливый жест, но он подчеркивает отсутствие уважения к нашему общему наследию. Мы просто просим уважения. Прогулка по Брюгге - это шаг сквозь века истории. Эти булыжники - не просто куски камня, они часть души нашего города. Мы призываем посетителей наслаждаться Брюгге, но оставлять его красоту нетронутой для других», - призвал Демон.

Подобно Венеции, Барселоне или Риму, Брюгге уже принимает меры для смягчения последствий массового туризма: еще в 2019 году город ограничил количество круизных судов, которые могут швартоваться в порту Зебрюгге, и приостановил промоакции для однодневных путешественников.

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