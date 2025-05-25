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В ГУР объяснили отсутствие бойцов «Азова» среди освобожденных во время обмена «1000 на 1000»

19:11, 25 мая 2025
«Азовцев» среди освобожденных нет, поскольку РФ выбирала, кого отдать – ГУР.
В ГУР объяснили отсутствие бойцов «Азова» среди освобожденных во время обмена «1000 на 1000»
Фото: armyinform
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Среди украинских военнопленных, освобожденных в рамках масштабного обмена «1000 на 1000», не было бойцов полка «Азов», поскольку именно российская сторона определяла, кого готова передать. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии NV.

По его словам, процесс обмена происходил в формате взаимных списков, и несмотря на усилия Украины, решение о конкретных лицах на обмен принимала РФ.

«Украина работает в очень тяжелых условиях полномасштабного вторжения и Мариупольский гарнизон - это одно из приоритетных направлений по возвращению. И результаты этой работы уже есть», - подчеркнул Юсов.

Напомним, 25 мая состоялся третий этап обмен в формате «1000 на 1000». Украина вернула из российского плена 303 граждан.

Полковник Нацгвардии Прокопенко раскритиковал обмен 1000 на 1000, заявив, что не было освобождено ни одного «азовца».

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