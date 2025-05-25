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На украинской границе за неделю на 1,6% вырос пассажиропоток

18:53, 25 мая 2025
По данным ГПСУ, почти полмиллиона пересечений границы за неделю.
На украинской границе за неделю на 1,6% вырос пассажиропоток
Фото: Today.ua
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В течение недели с 17 по 23 мая пассажиропоток через украинскую границу вырос на 1,6% и составил 499 тысяч человек. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Согласно обнародованным данным, количество выезжающих из Украины выросло на 0,8% - до 254 тысяч человек, тогда как поток на въезд увеличился на 2,5% и составил 245 тысяч.

Также незначительно выросло количество транспортных средств, которые пересекли границу - с 123 до 125 тысяч. В то же время поток гуманитарных грузов немного уменьшился: с 526 до 517 автомобилей.

В ГПСУ также сообщили о ситуации на пунктах пропуска по состоянию на 15:00 воскресенья. Наибольшие очереди наблюдались на границе с Польшей: в ПП «Устилуг» - 25 авто, в «Краковце» и «Шегинях» - по 10. На границе с Венгрией в ПП «Тиса» стояло 10 автомобилей, в ПП «Ужгород» на границе со Словакией - 5. На остальных направлениях очередей не было.

В целом нынешние показатели пересечения границы почти совпадают с аналогичным периодом прошлого года. В те же дни 2024 года из Украины выехало 254 тысячи человек, а въехало 239 тысяч. Однако транспортный трафик был меньше - 115 тысяч авто.

В прошлом году с последней недели мая начался сезонный рост пассажиропотока, который длился шесть недель подряд.

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Государственная пограничная служба граница

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