На українському кордоні за тиждень на 1,6% зріс пасажиропотік

За даними ДПСУ, майже пів мільйона перетинів кордону за тиждень.

Фото: Today.ua

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Упродовж тижня з 17 по 23 травня пасажиропотік через український кордон зріс на 1,6% і становив 499 тисяч осіб. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Згідно з оприлюдненими даними, кількість тих, хто виїжджав з України, зросла на 0,8% — до 254 тисяч осіб, тоді як потік на в’їзд збільшився на 2,5% і склав 245 тисяч.

Також незначно зросла кількість транспортних засобів, які перетнули кордон — із 123 до 125 тисяч. Водночас потік гуманітарних вантажів трохи зменшився: із 526 до 517 автомобілів.

У ДПСУ також повідомили про ситуацію на пунктах пропуску станом на 15:00 неділі. Найбільші черги спостерігалися на кордоні з Польщею: у ПП «Устилуг» — 25 авто, у «Краківці» та «Шегинях» — по 10. На кордоні з Угорщиною в ПП «Тиса» стояло 10 автомобілів, у ПП «Ужгород» на кордоні зі Словаччиною — 5. На решті напрямків черг не було.

Загалом цьогорічні показники перетину кордону майже збігаються з аналогічним періодом минулого року. У ті ж дні 2024 року з України виїхало 254 тисячі людей, а в’їхало 239 тисяч. Проте транспортний трафік був меншим — 115 тисяч авто.

Минулоріч із останнього тижня травня розпочався сезонне зростання пасажиропотоку, який тривав шість тижнів поспіль.

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