Дрон-атака на російське посольство в Стокгольмі – «зброєю» стала банка з фарбою

Росія жаліється на Швецію через «бездіяльність».

Фото: eurointegration

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На територію посольства Росії у Швеції невідомі з дрона скинули банку з фарбою. Про інцидент повідомили у телеграм-каналі дипломатичної установи.

За твердженням російської сторони, це вже не перший випадок подібного нападу — такі дії, як заявляють у посольстві, «регулярно тривають понад рік». У повідомленні також наголошується, що відповідальність за можливі наслідки таких інцидентів російська сторона покладає на шведську владу.

«Особливий цинізм інциденту надає те, що операторами дрона була використана скляна ємність, яка при скиданні з висоти здатна завдати тяжких каліцтв людям», — заявили в посольстві.

Також російські дипломати заявили, що неодноразово зверталися до поліції та Міністерства закордонних справ Швеції з вимогами забезпечити безпеку та недоторканність дипломатичної місії. Однак, як стверджують у посольстві, «жодних результатів ці звернення не дали».

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