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В Австралії після повені кенгуру намагався втопити чоловіка, який раніше вижив після нападу акули

07:00, 26 травня 2025
На щастя, австралієць вижив у сутичці з кенгуру, який намагався його втопити.
В Австралії після повені кенгуру намагався втопити чоловіка, який раніше вижив після нападу акули
Фото: ABC News
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Незвичайний і небезпечний інцидент стався в місті Порт-Маккуорі, штат Новий Південний Уельс, Австралія — після повені великий кенгуру напав на чоловіка та намагався втопити його у воді, що зібралася на узбіччі. Про це повідомляють BBC та ABC News.

Подія трапилася в ніч на 23 травня, коли місцева мешканка Крісті Ліз разом із чоловіком вирушила перевірити рівень води в місті після негоди. По дорозі вони зустріли двох чоловіків, один з яких, Дон Джеймс, попередив про «величезного» кенгуру поблизу.

За словами Ліз, тварина була «завбільшки з машину». Коли вони наблизилися, кенгуру раптово кинувся до машини, обійшов її збоку й помітив Джеймса. Тоді й розпочалась сутичка.

«Вони буквально влаштували боксерський поєдинок. Я дивилася в дзеркало заднього виду, а вони били один одного», — розповіла Ліз. У розпал бійки чоловік спіткнувся і впав у калюжу. Кенгуру в цей момент, за словами очевидців, намагався утримати його під водою.

Лише втручання друзів і наближення машини змусили тварину відступити. Джеймс зміг вибратися та добіг до Ліз. Пізніше він зізнався, що цей напад був для нього травматичним.

«Я просто пам’ятаю, як був під водою, бив ногами, кричав», — поділився Джеймс з ABC. За словами Крісті Ліз, чоловік додав: «Мене, здається, намагаються вбити всі ці тварини», нагадавши, що всього рік тому пережив напад великої білої акули.

Фахівці зазначають, що така агресія з боку кенгуру — не випадковість. За словами еколога Грема Колсона з Мельбурнського університету, у тварин є природний інстинкт тікати у воду при загрозі. Там вони можуть намагатися втопити хижака — зазвичай собаку, а не людину. «Це радше самозахист, ніж напад», — пояснив Колсон.

Попри екзотичну природу австралійської фауни, навіть для місцевих мешканців така поведінка кенгуру стала шоком.

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тварини Австралія

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