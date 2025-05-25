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Володимир Зеленський наклав санкції на Богуслаєва, Мосійчука та інших

17:41, 25 травня 2025
Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо спеціальних санкцій на низку фізичних та юридичних осіб.
Володимир Зеленський наклав санкції на Богуслаєва, Мосійчука та інших
Фото: ОП
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ №345/2025, яким вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 травня 2025 року щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Згідно з указом, контроль за виконанням рішення покладається на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Документ набирає чинності з дня опублікування.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції», РНБО підтримала пропозиції Служби безпеки України щодо запровадження персональних санкцій. Санкції застосовано до фізичних осіб, перелік яких додано до рішення.

Кабінет Міністрів України, Служба безпеки України разом із Національним банком та Комісією державних нагород і геральдики повинні забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності введених обмежень.

Міністерству закордонних справ доручено поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших країн про запровадження санкцій і ініціювати перед ними питання щодо введення аналогічних заходів.

До списку осіб, проти яких застосовані санкції, увійшли:

  • Олександр Богуслаєв
  • Ахмед Махмудович Дудаєв
  • Сергій Миколайович Лалакін
  • Сергій Анатолійович Михайлов
  • Ігор Володимирович Мосійчук
  • Геннадій Васильович Петров
  • Ростислав Сергійович Шапошніков

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санкції указ Володимир Зеленський

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