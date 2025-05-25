Владимир Зеленский наложил санкции на Богуслаева, Мосийчука и других

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №345/2025, которым вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 мая 2025 года по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
Согласно указу, контроль за выполнением решения возлагается на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Документ вступает в силу со дня опубликования.
В соответствии со статьей 5 Закона Украины «О санкциях», СНБО поддержал предложения Службы безопасности Украины о введении персональных санкций. Санкции применены к физическим лицам, перечень которых прилагается к решению.
Кабинет Министров Украины, Служба безопасности Украины вместе с Национальным банком и Комиссией государственных наград и геральдики должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности введенных ограничений.
Министерству иностранных дел поручено проинформировать компетентные органы ЕС, США и других стран о введении санкций и инициировать перед ними вопрос о введении аналогичных мер.
В список лиц, против которых применены санкции, вошли:
- Александр Богуслаев
- Ахмед Махмудович Дудаев
- Сергей Николаевич Лалакин
- Сергей Анатольевич Михайлов
- Игорь Владимирович Мосийчук
- Геннадий Васильевич Петров
- Ростислав Сергеевич Шапошников
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