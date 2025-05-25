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Владимир Зеленский наложил санкции на Богуслаева, Мосийчука и других

17:41, 25 мая 2025
Зеленский ввел в действие решение СНБО о специальных санкциях на ряд физических и юридических лиц.
Владимир Зеленский наложил санкции на Богуслаева, Мосийчука и других
Фото: ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №345/2025, которым вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 мая 2025 года по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Согласно указу, контроль за выполнением решения возлагается на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Документ вступает в силу со дня опубликования.

В соответствии со статьей 5 Закона Украины «О санкциях», СНБО поддержал предложения Службы безопасности Украины о введении персональных санкций. Санкции применены к физическим лицам, перечень которых прилагается к решению.

Кабинет Министров Украины, Служба безопасности Украины вместе с Национальным банком и Комиссией государственных наград и геральдики должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности введенных ограничений.

Министерству иностранных дел поручено проинформировать компетентные органы ЕС, США и других стран о введении санкций и инициировать перед ними вопрос о введении аналогичных мер.

В список лиц, против которых применены санкции, вошли:

- Александр Богуслаев

- Ахмед Махмудович Дудаев

- Сергей Николаевич Лалакин

- Сергей Анатольевич Михайлов

- Игорь Владимирович Мосийчук

- Геннадий Васильевич Петров

- Ростислав Сергеевич Шапошников

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санкции указ Владимир Зеленский

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