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В Австралии после наводнения кенгуру пытался утопить мужчину, который ранее выжил после нападения акулы

07:00, 26 мая 2025
К счастью, австралиец выжил в схватке с кенгуру, который пытался его утопить.
В Австралии после наводнения кенгуру пытался утопить мужчину, который ранее выжил после нападения акулы
Фото: ABC News
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Необычный и опасный инцидент произошел в городе Порт-Маккуори, штат Новый Южный Уэльс, Австралия - после наводнения большой кенгуру напал на мужчину и пытался утопить его в воде, собравшейся на обочине. Об этом сообщают BBC и ABC News.

Происшествие случилось в ночь на 23 мая, когда местная жительница Кристи Лиз вместе с мужем отправилась проверить уровень воды в городе после непогоды. По дороге они встретили двух мужчин, один из которых, Дон Джеймс, предупредил об «огромном» кенгуру поблизости.

По словам Лиз, животное было «величиной с машину». Когда они приблизились, кенгуру внезапно бросился к машине, обошел ее сбоку и заметил Джеймса. Тогда и началась схватка.

«Они буквально устроили боксерский поединок. Я смотрела в зеркало заднего вида, а они били друг друга», - рассказала Лиз. В разгар драки мужчина споткнулся и упал в лужу. Кенгуру в этот момент, по словам очевидцев, пытался удержать его под водой.

Лишь вмешательство друзей и приближение машины заставили животное отступить. Джеймс смог выбраться и добежал до Лиз. Позже он признался, что это нападение было для него травматичным.

«Я просто помню, как был под водой, бил ногами, кричал», - поделился Джеймс с ABC. По словам Кристи Лиз, мужчина добавил: «Меня, кажется, пытаются убить все эти животные», напомнив, что всего год назад пережил нападение большой белой акулы.

Специалисты отмечают, что такая агрессия со стороны кенгуру - не случайность. По словам эколога Грэма Колсона из Мельбурнского университета, у животных есть природный инстинкт убегать в воду при угрозе. Там они могут пытаться утопить хищника - обычно собаку, а не человека. «Это скорее самозащита, чем нападение», - пояснил Колсон.

Несмотря на экзотическую природу австралийской фауны, даже для местных жителей такое поведение кенгуру стало шоком.

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животные Австралия

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