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Дрон-атака на российское посольство в Стокгольме – «оружием» стала банка с краской

18:35, 25 мая 2025
Россия жалуется на Швецию из-за «бездействия».
Дрон-атака на российское посольство в Стокгольме – «оружием» стала банка с краской
Фото: eurointegration
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На территорию посольства России в Швеции неизвестные с дрона сбросили банку с краской. Об инциденте сообщили в телеграмм-канале дипломатического учреждения.

По утверждению российской стороны, это уже не первый случай подобного нападения - такие действия, как заявляют в посольстве, «регулярно продолжаются более года». В сообщении также отмечается, что ответственность за возможные последствия таких инцидентов российская сторона возлагает на шведские власти.

«Особый цинизм инциденту придает то, что операторами дрона была использована стеклянная емкость, которая при сбросе с высоты способна нанести тяжкие увечья людям», - заявили в посольстве.

Также российские дипломаты заявили, что неоднократно обращались в полицию и Министерство иностранных дел Швеции с требованиями обеспечить безопасность и неприкосновенность дипломатической миссии. Однако, как утверждают в посольстве, «никаких результатов эти обращения не дали».

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россия Швеция дрон

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