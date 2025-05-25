У ГУР пояснили відсутність бійців «Азову» серед звільнених під час обміну «1000 на 1000»

«Азовців» серед звільнених немає, оскільки РФ обирала, кого віддати – ГУР.

Фото: armyinform

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Серед українських військовополонених, звільнених у межах масштабного обміну «1000 на 1000», не було бійців полку «Азов», оскільки саме російська сторона визначала, кого готова передати. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі NV.

За його словами, процес обміну відбувався у форматі взаємних списків, і попри зусилля України, рішення щодо конкретних осіб на обмін ухвалювала РФ.

«Україна працює у дуже важких умовах повномасштабного вторгнення і Маріупольський гарнізон – це один з пріоритетних напрямків з повернення. І результати цієї роботи вже», — підкреслив Юсов.

Нагадаємо, 25 травня відбувся третій етап обмін у форматі «1000 на 1000». Україна повернула з російського полону 303 громадян.

Полковник Нацгвардії Прокопенко розкритикував обмін 1000 на 1000, заявивши, що не було звільнено жодного «азовця».

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