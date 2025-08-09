Віртуальне кохання, яке зруйнувало шлюб: пенсіонер у Китаї обрав штучний інтелект замість своєї дружини.

У Китаї трапилася резонансна історія: 75-річний чоловік звернувся до дружини з проханням про розлучення після того, як закохався у «жінку», яку побачив онлайн. Як з’ясувалося, ця співрозмовниця виявилася не реальною людиною, а штучним інтелектом. Про це повідомляє World Of Buzz.

Як розгорталася історія

Пенсіонер на ім’я Цзян повірив у щирість ніжних слів, які йому говорила віртуальна співрозмовниця. Навіть той факт, що рух губ «жінки» не збігався з озвучкою, його не зупинив.

Щодня він чекав нових повідомлень і поспішав до телефону, аби знову «поспілкуватися» з нею.

Цзян став жертвою феномену, який набирає обертів у Китаї: дедалі більше людей похилого віку, особливо з обмеженою мобільністю, емоційно прив’язуються до образів, створених штучним інтелектом.

Чому це стає масовим явищем

Попри намагання родичів переконати літніх людей, що «співрозмовники» несправжні, багато хто з них воліє вірити в увагу та турботу, яку демонструє ШІ. Віртуальні персонажі мають різні «ролі»: від чарівної ведучої та милої студентки до серйозного чоловіка — улюбленця багатьох жінок старшого віку.

Небезпека прихованого впливу

За фасадом «теплих» розмов часто криється комерційний інтерес — спонукання до покупок. У таких відео просувають різні товари: від браслетів до молока. Емоційний вплив настільки сильний, що пенсіонери витрачають гроші на неіснуючі продукти, не усвідомлюючи, що й самі «продавці» — лише цифрові образи.

Що кажуть експерти

Фахівці попереджають: попри зручність і потенційні переваги, штучний інтелект може призводити до фінансових втрат і нездорової емоційної залежності. Китайські медіа закликають до обережності та критичного сприйняття таких технологій.

