Практика судів
  1. У світі

У Китаї пенсіонер пішов від дружини заради віртуальної жінки, створеної ШІ

10:38, 9 серпня 2025
Віртуальне кохання, яке зруйнувало шлюб: пенсіонер у Китаї обрав штучний інтелект замість своєї дружини.
У Китаї пенсіонер пішов від дружини заради віртуальної жінки, створеної ШІ
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Китаї трапилася резонансна історія: 75-річний чоловік звернувся до дружини з проханням про розлучення після того, як закохався у «жінку», яку побачив онлайн. Як з’ясувалося, ця співрозмовниця виявилася не реальною людиною, а штучним інтелектом. Про це повідомляє World Of Buzz.

Як розгорталася історія

Пенсіонер на ім’я Цзян повірив у щирість ніжних слів, які йому говорила віртуальна співрозмовниця. Навіть той факт, що рух губ «жінки» не збігався з озвучкою, його не зупинив.

Щодня він чекав нових повідомлень і поспішав до телефону, аби знову «поспілкуватися» з нею.

Цзян став жертвою феномену, який набирає обертів у Китаї: дедалі більше людей похилого віку, особливо з обмеженою мобільністю, емоційно прив’язуються до образів, створених штучним інтелектом.

Чому це стає масовим явищем

Попри намагання родичів переконати літніх людей, що «співрозмовники» несправжні, багато хто з них воліє вірити в увагу та турботу, яку демонструє ШІ. Віртуальні персонажі мають різні «ролі»: від чарівної ведучої та милої студентки до серйозного чоловіка — улюбленця багатьох жінок старшого віку.

Небезпека прихованого впливу

За фасадом «теплих» розмов часто криється комерційний інтерес — спонукання до покупок. У таких відео просувають різні товари: від браслетів до молока. Емоційний вплив настільки сильний, що пенсіонери витрачають гроші на неіснуючі продукти, не усвідомлюючи, що й самі «продавці» — лише цифрові образи.

Що кажуть експерти

Фахівці попереджають: попри зручність і потенційні переваги, штучний інтелект може призводити до фінансових втрат і нездорової емоційної залежності. Китайські медіа закликають до обережності та критичного сприйняття таких технологій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Китай шлюб штучний інтелект технології ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нардепи зареєстрували законопроект про відповідальність за безконтрольне використання БПЛА після завершення воєнного стану

Максим Павлюк, Мар’яна Безугла, Віталій Безгін та інші внесли законопроект про відповідальність за експлуатацію БПЛА без реєстрації в реєстрі – закон набуде сили вже після завершення воєнного стану.

Володимир Зеленський вніс до парламенту на ратифікацію Угоду про 100-річне партнерство з Великою Британією

Велика Британія та Україна здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної.

Голову Державної судової адміністрації обиратимуть за допомогою міжнародних експертів

Конкурсний відбір голови ДСА заплановано на кінець 2025 року.

У правоохоронному комітеті обговорили зміни до КПК щодо захисту бізнесу і регулювання невідкладних обшуків

Дискусійним стало питання щодо строків повернення майна, вилученого під час невідкладного обшуку, якщо цей обшук не був легалізований судом.

Член Комітету ВР з нацбезпеки пояснив, як військові командири можуть убезпечити себе від питань антикорупційних органів щодо закупівель

«Командири можуть бути притягнуті до відповідальності, навіть якщо закупівля була обґрунтованою з точки зору воєнної необхідності – член Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Федієнко радить убезпечити себе від ризиків.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду