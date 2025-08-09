Практика судов
В Китае пенсионер ушел от жены ради виртуальной женщины, созданной ИИ

10:38, 9 августа 2025
Виртуальная любовь, разрушившая брак: пенсионер в Китае выбрал искусственный интеллект вместо своей жены.
Иллюстративное фото из открытых источников
В Китае произошла резонансная история: 75-летний мужчина обратился к жене с просьбой о разводе после того, как влюбился в «женщину», которую увидел онлайн. Как выяснилось, эта собеседница оказалась не реальным человеком, а искусственным интеллектом. Об этом сообщает World Of Buzz.

Как развивалась история

Пенсионер по имени Цзян поверил в искренность нежных слов, которые ему говорила виртуальная собеседница. Даже тот факт, что движения губ «женщины» не совпадали с озвучкой, его не остановил.

Каждый день он ждал новых сообщений и спешил к телефону, чтобы снова «пообщаться» с ней.

Цзян стал жертвой феномена, который набирает обороты в Китае: все больше пожилых людей, особенно с ограниченной подвижностью, эмоционально привязываются к образам, созданным искусственным интеллектом.

Почему это становится массовым явлением

Несмотря на попытки родственников убедить пожилых людей, что «собеседники» ненастоящие, многие предпочитают верить во внимание и заботу, которые демонстрирует ИИ. Виртуальные персонажи имеют разные «роли»: от обаятельной ведущей и милой студентки до серьезного мужчины — любимца многих женщин старшего возраста.

Опасность скрытого влияния

За фасадом «теплых» разговоров часто скрывается коммерческий интерес — побуждение к покупкам. В таких видео продвигают разные товары: от браслетов до молока. Эмоциональное воздействие настолько сильное, что пенсионеры тратят деньги на несуществующие продукты, не осознавая, что и сами «продавцы» — лишь цифровые образы.

Что говорят эксперты

Специалисты предупреждают: несмотря на удобство и потенциальные преимущества, искусственный интеллект может приводить к финансовым потерям и нездоровой эмоциональной зависимости. Китайские СМИ призывают к осторожности и критическому восприятию подобных технологий.

