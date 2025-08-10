Азербайджан може зняти ембарго на зброю для України через атаки росіян — ЗМІ

Азербайджан готовий відповісти на атаки РФ по об'єктах азербайджанських компаній в Україні.

Фото: aa.com.tr

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Влада Азербайджану може розглянути питання зняття ембарго на постачання Україні зброї, якщо РФ продовжить удари по українській газовій інфраструктурі, або по об'єктах азербайджанських компаній в Україні. Про це повідомило азербайджанське видання Caliber.Az, які вважається близьким до вищих кіл влади країни.

«За даними, отриманими з достовірних джерел, якщо Росія продовжить свою агресивну політику щодо інтересів Азербайджану, то офіційний Баку почне розглядати питання про зняття ембарго на постачання озброєння Україні, яке знаходиться у його арсеналі», - пише газета.

Також там додають, що росіяни останнім часом цілеспрямовано завдають ударів по азербайджанських енергетичних об'єктах, які розташовані на території України. Баку буде вживати болючих заходів у відповідь, якщо атаки на об'єкти не припиняться.

Нагадаємо, 8 серпня російські окупанти ударили дронами по нафтобазі азербайджанської нафтової компанії SOCAR в Одеській області. Внаслідок удару виникла пожежа, було пошкоджено трубопровід дизельного пального.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.