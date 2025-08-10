Практика судов
Азербайджан может снять эмбарго на оружие для Украины из-за атак россиян, — СМИ

20:39, 10 августа 2025
Азербайджан готов ответить на атаки РФ по объектам азербайджанских компаний в Украине.
Азербайджан может снять эмбарго на оружие для Украины из-за атак россиян, — СМИ
Фото: aa.com.tr
Власти Азербайджана могут рассмотреть вопрос о снятии эмбарго на поставки Украине оружия, если РФ продолжит удары по украинской газовой инфраструктуре или по объектам азербайджанских компаний в Украине. Об этом сообщило азербайджанское издание Caliber.Az, которое считается близким к высшим кругам власти страны.

«По данным, полученным из достоверных источников, если Россия продолжит свою агрессивную политику в отношении интересов Азербайджана, то официальный Баку начнет рассматривать вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине, которое находится в его арсенале», — пишет газета.

Также там добавляют, что россияне в последнее время целенаправленно наносят удары по азербайджанским энергетическим объектам, расположенным на территории Украины. Баку будет принимать болезненные ответные меры, если атаки на объекты не прекратятся.

Напомним, 8 августа российские оккупанты ударили дронами по нефтебазе азербайджанской нефтяной компании SOCAR в Одесской области. В результате удара возник пожар, был поврежден трубопровод дизельного топлива.

