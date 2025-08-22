Алієв наказав готувати Азербайджан до війни

Ми маємо бути готові до війни в будь-який момент, - сказав президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Після укладення мирної угоди з Вірменією президент Азербайджану Ільхам Алієв наголосив, що країна уважно стежить за потенційними загрозами та активно зміцнює обороноздатність задля гарантування національної безпеки. Про це інформує Adalet.

"Ми маємо бути готові до війни в будь-який момент, оскільки хід процесів у світі такий, що неможливо передбачити, що буде завтра. Гарантія нашої безпеки - це ми самі, держава, народ і наші Збройні сили. Тому той, хто вирішить завдати удару по Азербайджану, пошкодує про це", - попередив Алієв.

Він зазначив, що республіка вже посилила армію на Каспійському морі та на інших напрямках, а також збільшила чисельність сил спеціального призначення.

Крім того, Азербайджан отримує "найсучасніші безпілотники, нові артилерійські системи" та очікує на постачання нових бойових літаків, тоді як наявні "повністю модернізовані", нагадав Алієв.

"Ми нікому не радимо думати про ворожі дії проти нас… У нас є достатньо сильні союзники, і нашу позицію в міжнародних організаціях завжди визнають справедливою… На відміну від деяких інших країн, ми не захопили жодної чужої території, не проводили етнічних чисток, не зруйнували жодного міста чи села", - акцентував Алієв.

Як відомо, 8 серпня Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду у Білому домі. Президент США Дональд Трамп сказав, що країни обов'язуються назавжди припинити всі бойові дії, відкрити торгівлю та поважати територіальну цілісність один одного.

