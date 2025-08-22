Алиев приказал готовить Азербайджан к войне

Мы должны быть готовы к войне в любой момент, – сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

После заключения мирного соглашения с Арменией президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что страна внимательно следит за потенциальными угрозами и активно укрепляет обороноспособность для обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщает Adalet.

"Мы должны быть готовы к войне в любой момент, поскольку ход процессов в мире таков, что невозможно предсказать, что будет завтра. Гарантия нашей безопасности - это мы сами, государство, народ и наши Вооруженные силы. Поэтому тот, кто решит нанести удар по Азербайджану, пожалеет об этом", - предупредил Алиев.

Он отметил, что республика уже усилила армию на Каспийском море и других направлениях, а также увеличила численность сил специального назначения.

Кроме того, Азербайджан получает "самые современные беспилотники, новые артиллерийские системы" и ожидает поставок новых боевых самолетов, тогда как имеющиеся "полностью модернизированы", напомнил Алиев.

"Мы никому не советуем думать о враждебных действиях против нас... У нас достаточно сильные союзники, и нашу позицию в международных организациях всегда признают справедливой... В отличие от некоторых других стран, мы не захватили ни одной чужой территории, не проводили этнических чисток, не разрушили ни одного города или села", - акцентировал Алиев

Как известно, 8 августа Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение в Белом доме. Как сообщил Президент США Дональд Трамп, страны обязуются навсегда прекратить все боевые действия, открыть торговлю и уважать территориальную целостность друг друга.

