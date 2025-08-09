Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение в Белом доме

Премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали при посредничестве США мирное соглашение.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали историческое мирное соглашение при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Ее текст состоит из 17 пунктов и остается конфиденциальным, однако некоторые детали уже известны. Документ направлен на нормализацию отношений между странами путем взаимного признания суверенитета и территориальной целостности, а также предполагает развитие экономического сотрудничества.

Как сообщил Дональд Трамп, Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, открыть торговлю и уважать территориальную целостность друг друга.

"Они воевали 35 лет, теперь они друзья... У вас будут отличные отношения, а если нет, позвоните мне, и я все устрою", - сказал американский президент, цитирует Clash Report.

Кроме того, Трамп сообщил, что США снимают ограничения на оборонное сотрудничество с Азербайджаном, которые наложили еще в 1992 году.

