Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду у Білому домі

Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали за посередництва США мирну угоду.

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали історичну мирну угоду за посередництва президента США Дональда Трампа.

Її текст складається з 17 пунктів і наразі залишається конфіденційним, однак деякі деталі вже відомі. Документ спрямований на нормалізацію відносин між країнами шляхом взаємного визнання суверенітету та територіальної цілісності, а також передбачає розвиток економічної співпраці.

Як повідомив Дональд Трамп, Вірменія та Азербайджан зобов'язуються назавжди припинити всі бойові дії, відкрити торгівлю та поважати територіальну цілісність один одного.

"Вони воювали 35 років, тепер вони друзі...У вас будуть чудові стосунки, а якщо ні, зателефонуйте мені, і я все владнаю", - сказав американський президент, цитує Clash Report.

Окрім цього Трамп повідомив, що США знімають обмеження на оборонну співпрацю з Азербайджаном, які наклали ще у 1992 році.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.