Виявлено перший вірус із ШІ – PromptLock атакує Windows, Linux і macOS

PromptLock – перший у світі вірус-вимагач, який генерує шкідливі скрипти за допомогою ШІ.

Фахівці лабораторії ESET Research Labs виявили першу в історії шкідливу програму, яка використовує штучний інтелект для зараження пристроїв на операційних системах Windows, Linux і macOS. Програма-вимагач, названа PromptLock, генерує Lua-скрипти за допомогою ШІ, які сканують файлову систему пристрою, відбирають потрібні дані, а потім викрадають або шифрують їх.

За даними дослідників, для роботи PromptLock використовує модель із відкритим кодом gpt-oss-20b від компанії OpenAI, випущену менш ніж місяць тому. Lua-скрипти дозволяють вірусу виконувати різноманітні функції на різних операційних системах, обходячи захисні механізми та демонструючи щоразу нову поведінку.

«PromptLock генерує Lua-скрипти на основі чітко сформульованих запитів, які дозволяють переглядати локальну файлову систему, перевіряти цільові файли, витягувати вибрані дані та виконувати їх шифрування. Шкідлива програма може викрадати дані, шифрувати їх або потенційно знищувати, хоча функція знищення, судячи з усього, ще не реалізована», – повідомили в ESET Research Labs через платформу Mastodon.

Lua – це мова програмування, створена в 1993 році співробітниками Папського католицького університету Ріо-де-Жанейро в Бразилії. Вона широко застосовується в розробці ігор, зокрема таких популярних проєктів, як World of Warcraft і Dota 2. Один із діалектів Lua, відомий як Luau, використовується для створення ігор на платформі Roblox.

Дослідники звернули увагу, що в одному з промптів шкідливої програми згадується адреса біткоїн-гаманця, яка може бути пов’язана з псевдонімом Сатосі Накамото – таємничим творцем біткоїна. Журналісти припускають, що це може бути тимчасовою заглушкою, що свідчить про ранню стадію розробки вірусу.

