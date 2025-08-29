Інтернет-форуми 4chan і Kiwi Farms подали до суду проти регулятора Ofcom через свободу слова в інтернеті

Справа може стати прецедентом у США та світі.

Американські інтернет-форуми 4chan і Kiwi Farms подали позов у США проти британського регулятора Ofcom, заявивши, що застосування нового закону про безпеку в інтернеті у Великій Британії порушує право американців на свободу слова. Про це повідомляє Reuters.

Позов загострює суперечку між американськими технологічними платформами та європейськими регуляторами. Останні наголошують, що прагнуть захистити користувачів, тоді як критики, серед яких і президент США Дональд Трамп, звинувачують Європу у тиску на американські компанії та загрозі свободі слова.

4chan перебуває під перевіркою Ofcom через скарги на потенційно незаконний контент. Kiwi Farms також отримав вимоги щодо дотримання закону. У позові зазначається, що британський регулятор надсилав «погрозливі повідомлення» компаніям зі США, що, на думку позивачів, порушує їхні конституційні права.

Обидва форуми наголошують, що не мають присутності чи інфраструктури за межами США, проте закон визначає «зв’язки з Великою Британією» через наявність значної кількості користувачів з країни.

«Згідно із Законом про безпеку в інтернеті, будь-який сервіс, що має зв’язки з Великобританією, тепер зобов’язаний захищати користувачів із Великобританії, незалежно від того, де у світі він базується», — сказав речник Ofcom.

Заходи, які може вжити Ofcom у разі невиконання вимог, включають штрафи до 10% світового доходу компанії.

Юристи відзначають, що справа може стати прецедентом:

«Реакція Ofcom буде вирішальною, адже подібні позови можуть повторитися у США та навіть у глобальному масштабі».

