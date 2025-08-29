Практика судов
  1. В мире
  2. / Суд инфо

Интернет-форумы 4chan и Kiwi Farms подали в суд против регулятора Ofcom из-за свободы слова в интернете

16:56, 29 августа 2025
Дело может стать прецедентом в США и в мире.
Интернет-форумы 4chan и Kiwi Farms подали в суд против регулятора Ofcom из-за свободы слова в интернете
Источник фото: Moritz Kindler / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Американские интернет-форумы 4chan и Kiwi Farms подали иск в США против британского регулятора Ofcom, заявив, что применение нового закона о безопасности в интернете в Великобритании нарушает право американцев на свободу слова. Об этом сообщает Reuters.

Иск обостряет спор между американскими технологическими платформами и европейскими регуляторами. Последние утверждают, что стремятся защитить пользователей, тогда как критики, среди которых и президент США Дональд Трамп, обвиняют Европу в давлении на американские компании и угрозе свободе слова.

4chan находится под проверкой Ofcom из-за жалоб на потенциально незаконный контент. Kiwi Farms также получил требования о соблюдении закона. В иске отмечается, что британский регулятор рассылал «угрожающие сообщения» компаниям из США, что, по мнению истцов, нарушает их конституционные права.

Оба форума подчеркивают, что не имеют присутствия или инфраструктуры за пределами США, однако закон определяет «связи с Великобританией» через наличие значительного числа пользователей из страны.

«Согласно Закону о безопасности в интернете, любой сервис, имеющий связи с Великобританией, теперь обязан защищать пользователей из Великобритании, независимо от того, где в мире он базируется», — сказал представитель Ofcom.

Меры, которые может предпринять Ofcom в случае невыполнения требований, включают штрафы до 10% мирового дохода компании.

Юристы отмечают, что дело может стать прецедентом:

«Реакция Ofcom будет решающей, ведь подобные иски могут повториться в США и даже в глобальном масштабе».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США иск Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство расширило программу подготовки операторов беспилотных систем, открыв рынок обучения операторов НРК и водных дронов

Теперь военные смогут проходить сертифицированное обучение в частных школах, а государство будет оплачивать эти курсы.

Кто станет членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: финальный список

На две вакантных должности членов Совета правосудия по квоте президента есть шесть претендентов – судья, детектив НАБУ, бывшие члены ВККС и КДКП.

Правительство опубликовало изменения в механизм приостановления регистрации налоговых накладных

Для бизнеса в регионах с риском боевых действий предусмотрена безусловная регистрация накладных, а для малого и среднего бизнеса — более высокие пороговые значения для безусловной регистрации и «положительной истории».

Кабмин определил областные военные администрации и КГВА заказчиками по осуществлению оборонных закупок за счет средств добровольных взносов

Средства со специального счета для сбора средств на поддержку ВСУ по согласованию с Минобороны могут перечисляться Киевской городской военной администрации для осуществления закупок товаров, в частности оборонного назначения и двойного использования.

Кабмин утвердил план мероприятий по обмену данными граждан между различными реестрами

Что касается планов урегулирования вопроса, чтобы гражданин мог видеть в мобильном приложении «Дія» факты обмена его персональными данными или доступа к ним, то соответствующая техническая возможность планируется к реализации только к маю 2026 года.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    суддя Подільського районного суду міста Києва