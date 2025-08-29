Интернет-форумы 4chan и Kiwi Farms подали в суд против регулятора Ofcom из-за свободы слова в интернете

Дело может стать прецедентом в США и в мире.

Источник фото: Moritz Kindler / Unsplash

Американские интернет-форумы 4chan и Kiwi Farms подали иск в США против британского регулятора Ofcom, заявив, что применение нового закона о безопасности в интернете в Великобритании нарушает право американцев на свободу слова. Об этом сообщает Reuters.

Иск обостряет спор между американскими технологическими платформами и европейскими регуляторами. Последние утверждают, что стремятся защитить пользователей, тогда как критики, среди которых и президент США Дональд Трамп, обвиняют Европу в давлении на американские компании и угрозе свободе слова.

4chan находится под проверкой Ofcom из-за жалоб на потенциально незаконный контент. Kiwi Farms также получил требования о соблюдении закона. В иске отмечается, что британский регулятор рассылал «угрожающие сообщения» компаниям из США, что, по мнению истцов, нарушает их конституционные права.

Оба форума подчеркивают, что не имеют присутствия или инфраструктуры за пределами США, однако закон определяет «связи с Великобританией» через наличие значительного числа пользователей из страны.

«Согласно Закону о безопасности в интернете, любой сервис, имеющий связи с Великобританией, теперь обязан защищать пользователей из Великобритании, независимо от того, где в мире он базируется», — сказал представитель Ofcom.

Меры, которые может предпринять Ofcom в случае невыполнения требований, включают штрафы до 10% мирового дохода компании.

Юристы отмечают, что дело может стать прецедентом:

«Реакция Ofcom будет решающей, ведь подобные иски могут повториться в США и даже в глобальном масштабе».

