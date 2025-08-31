Практика судів
Volkswagen зобов’язали виплатити рекордну компенсацію за експлуатацію працівників у Бразилії

09:38, 31 серпня 2025
За рішенням суду, Volkswagen має сплатити $30 млн через використання умов, подібних до рабських, на фермі в Амазонії.
Джерело фото: Julian Hochgesang / Unsplash
У Бразилії трудовий суд постановив, що компанія Volkswagen має сплатити 165 мільйонів реалів (близько $30 млн) за колективну моральну шкоду через використання умов, подібних до рабських, на фермі в Амазонії у 1970–1980-х роках. Прокуратура з питань праці назвала це найбільшою компенсацією такого типу в історії країни. Про це пише АР.

Розслідування розпочалося у 2019 році після передачі доказів від місцевого священника, який протягом десятиліть документував умови на фермі. У 2024 році прокурори офіційно висунули компанії звинувачення.

За даними суду, між 1974 і 1986 роками на фермі в штаті Пара, що належала Volkswagen через дочірню компанію, сотні працівників працювали у принизливих умовах: їх контролювали озброєні охоронці, утримували в системі боргової залежності, забезпечували мізерною їжею та не надавали медичної допомоги навіть у випадках захворювання на малярію.

Суддя Отавіо Бруно да Сілва Феррейра підкреслив, що докази відповідають юридичному визначенню рабської праці. Він додав, що «рабство — це теперішнє минуле», адже його наслідки й досі впливають на соціальні відносини у Бразилії.

Volkswagen заявила, що оскаржить рішення суду, наголосивши, що компанія протягом 72 років діяльності в Бразилії «завжди дотримувалася принципів людської гідності та трудових законів».

Бразилія була останньою країною в Західній півкулі, яка офіційно скасувала рабство — у 1888 році. За історичними оцінками, саме сюди було завезено найбільшу кількість поневолених людей з Африки.

