Volkswagen обязали выплатить рекордную компенсацию за эксплуатацию работников в Бразилии

09:38, 31 августа 2025
По решению суда, Volkswagen должен заплатить $30 млн из-за использования условий, подобных рабским, на ферме в Амазонии.
Volkswagen обязали выплатить рекордную компенсацию за эксплуатацию работников в Бразилии
Источник фото: Julian Hochgesang / Unsplash
В Бразилии трудовой суд постановил, что компания Volkswagen должна выплатить 165 миллионов реалов (около $30 млн) за коллективный моральный ущерб из-за использования условий, подобных рабским, на ферме в Амазонии в 1970–1980-х годах. Прокуратура по вопросам труда назвала это крупнейшей компенсацией такого типа в истории страны. Об этом пишет АР.

Расследование началось в 2019 году после передачи доказательств от местного священника, который на протяжении десятилетий документировал условия на ферме. В 2024 году прокуроры официально выдвинули компании обвинения.

По данным суда, между 1974 и 1986 годами на ферме в штате Пара, принадлежавшей Volkswagen через дочернюю компанию, сотни работников трудились в унизительных условиях: их контролировали вооруженные охранники, удерживали в системе долговой зависимости, обеспечивали скудной едой и не оказывали медицинской помощи даже в случаях заболевания малярией.

Судья Отавио Бруно да Силва Феррейра подчеркнул, что доказательства соответствуют юридическому определению рабского труда. Он добавил, что «рабство — это настоящее прошлое», ведь его последствия до сих пор влияют на социальные отношения в Бразилии.

Volkswagen заявила, что обжалует решение суда, подчеркнув, что компания на протяжении 72 лет деятельности в Бразилии «всегда придерживалась принципов человеческого достоинства и трудовых законов».

Бразилия была последней страной в Западном полушарии, которая официально отменила рабство — в 1888 году. По историческим оценкам, именно сюда было завезено наибольшее количество порабощенных людей из Африки.

