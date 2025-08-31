Канцлер Німеччини Мерц: Про відправку наземних військ в Україну наразі мова не йде

За словами Мерца, питання відправки наземних військ в Україну не розглядається, натомість обговорюються гарантії безпеки у разі можливого припинення вогню.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі питання відправки наземних військ в Україну не стоїть на порядку денному. Про це він сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.

За словами Мерца, нині обговорюються насамперед гарантії безпеки у випадку досягнення домовленостей про припинення вогню. Лише після цього, наголосив він, можуть бути реалізовані «багато речей».

«Про наземні війська в Україні зараз ніхто не говорить», - зазначив він.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи сподівається він на можливість припинення вогню вже наступного року, Мерц відповів: «Я не втрачаю надії, що ми можемо цього домогтися. Але й не маю жодних ілюзій».

Раніше стало відомо, що депутати тиснуть на канцлера Німеччини Мерца щодо введення обов’язкової військової служби.

