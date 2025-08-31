Практика судів
  1. У світі

Канцлер Німеччини Мерц: Про відправку наземних військ в Україну наразі мова не йде

19:43, 31 серпня 2025
За словами Мерца, питання відправки наземних військ в Україну не розглядається, натомість обговорюються гарантії безпеки у разі можливого припинення вогню.
Канцлер Німеччини Мерц: Про відправку наземних військ в Україну наразі мова не йде
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі питання відправки наземних військ в Україну не стоїть на порядку денному. Про це він сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF.

За словами Мерца, нині обговорюються насамперед гарантії безпеки у випадку досягнення домовленостей про припинення вогню. Лише після цього, наголосив він, можуть бути реалізовані «багато речей».

«Про наземні війська в Україні зараз ніхто не говорить», - зазначив він.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи сподівається він на можливість припинення вогню вже наступного року, Мерц відповів: «Я не втрачаю надії, що ми можемо цього домогтися. Але й не маю жодних ілюзій».

Раніше стало відомо, що депутати тиснуть на канцлера Німеччини Мерца щодо введення обов’язкової військової служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Німеччина військові Україна війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Апеляційний суд скасував вирок, вказавши на використання судом першої інстанції ChatGPT — чи виявив ознаки цього сам ChatGPT

Водночас за аналізом самого ChatGPT, вірогідність того, що вирок «писав» ШІ складає 10-15%.

Верховний Суд висловився щодо допустимості протоколів оглядів інтернет-сторінок і телеграм-каналів як доказів у кримінальному процесі

Верховний Суд вказав, що сторона захисту не спростувала відповідну інформацію, надану органом досудового розслідування.

У Верховній Раді пропонують спростити призначення на посади прокурорів окружних прокуратур з числа не прокурорів

Особу, яка не обіймала посаду прокурора до липня 2025 року, можна буде призначити не лише прокурором Офісу Генерального прокурора чи обласної прокуратури, але й до окружної прокуратури – законопроект.

Рахункова палата виявила ризик — значну залежність державного бюджету від зовнішньої підтримки

У процесі аналізу виконання держбюджету Рахункова палата встановила низку недоліків – зокрема це значна залежність державного бюджету від зовнішньої підтримки.

Відсутність дорожнього знака «населений пункт» не вимагала від водія дотримання положень, які регламентують рух у населеному пункті – Верховний Суд

Захисник зазначав, що на дорозі, де сталася ДТП, були відсутні інформативні знаки «населений пункт», «пішохідний перехід», «нерегульоване перехрестя нерівнозначних доріг», однак не вивчено, яким чином їх відсутність вплинула на законність прийнятих рішень.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олег Татаров
    Олег Татаров
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду