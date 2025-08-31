Канцлер Германии Мерц: Об отправке наземных войск в Украину пока речь не идет

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в настоящее время вопрос отправки наземных войск в Украину не стоит на повестке дня. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.
По словам Мерца, сейчас обсуждаются прежде всего гарантии безопасности в случае достижения договорённостей о прекращении огня. Лишь после этого, подчеркнул он, могут быть реализованы «многие вещи».
«О наземных войсках в Украине сейчас никто не говорит», — отметил он.
Отвечая на вопрос журналиста, надеется ли он на возможность прекращения огня уже в следующем году, Мерц ответил: «Я не теряю надежды, что мы можем этого добиться. Но и не питаю никаких иллюзий».
Ранее стало известно, что депутаты давят на канцлера Германии Мерца по вопросу введения обязательной военной службы.
