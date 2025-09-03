Трамп доручив Пентагону готуватися до стримування РФ та Китаю — міністр оборони США Гегсет

Піт Хегсет підкреслив, що політика США спрямована не на провокацію конфліктів, а навпаки, на їхнє стримування.

Президент США Дональд Трамп доручив Міноборони готуватися до стримування Росії та Китаю, але країна не прагне конфлікту з цими країнами. Про це заявив очільник Пентагону Піт Хегсет в інтерв’ю Fox News.

За словами Хегсета, військовий парад у Пекіні за участю лідерів Китаю, РФ і КНДР, на якому продемонстрували нову зброю, став наслідком слабкості минулої адміністрації США.

«Саме тому президент Трамп доручив нам у Міністерстві оборони бути готовими, перебудовувати наші збройні сили в історичний спосіб, відновлювати «дух воїна» і повертати стримування, але не тому, що ми прагнемо конфлікту. Ми цього не робимо», - заявив глава Пентагону.

Посадовець підкреслив, що політичні кроки США спрямовані не на провокацію конфліктів, а навпаки, на їхнє стримування.

«Ми ясно дали це зрозуміти Китаю, Росії та іншим. Але тому, що, бувши готовими, ми запобігаємо конфлікту. Ми забезпечуємо безпеку американського народу на батьківщині», - додав міністр.

