Трамп поручил Пентагону готовиться к сдерживанию РФ и Китая — министр обороны США Хегсет

17:50, 3 сентября 2025
Пит Хегсет подчеркнул, что политика США направлена не на провокацию конфликтов, а наоборот — на их сдерживание.
Фото: x.com/EricLDaugh
Президент США Дональд Трамп поручил Минобороны готовиться к сдерживанию России и Китая, однако страна не стремится к конфликту с этими государствами. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью Fox News.

По словам Хегсета, военный парад в Пекине с участием лидеров Китая, РФ и КНДР, на котором была продемонстрирована новая техника, стал следствием слабости прошлой администрации США.

«Именно поэтому президент Трамп поручил нам в Министерстве обороны быть готовыми, перестраивать наши вооружённые силы историческим образом, возрождать «дух воина» и возвращать сдерживание, но не потому, что мы стремимся к конфликту. Мы этого не делаем», — заявил глава Пентагона.

Чиновник подчеркнул, что политические шаги США направлены не на провокацию конфликтов, а наоборот — на их сдерживание.

«Мы ясно дали это понять Китаю, России и другим. Но именно потому, что, будучи готовыми, мы предотвращаем конфликт. Мы обеспечиваем безопасность американского народа на родине», — добавил министр.

