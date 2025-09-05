Практика судів
Apple оновить Siri – ШІ зможе шукати інформацію в інтернеті

10:04, 5 вересня 2025
World Knowledge Answers з’явиться у 2026 році разом із масштабним оновленням iOS.
Apple оновить Siri – ШІ зможе шукати інформацію в інтернеті
Фото: GSTORE.UA
Компанія Apple працює над новим інструментом World Knowledge Answers, який розширить можливості голосового асистента Siri, дозволяючи йому здійснювати пошук інформації в інтернеті з використанням штучного інтелекту для створення підсумків. Про це повідомило видання Bloomberg, посилаючись на джерела, знайомі з проєктом.

За даними Bloomberg, Apple уже тестує спеціально адаптовану модель Google Gemini, яка функціонуватиме на серверній інфраструктурі компанії. Запуск нової функції запланований на весну 2026 року в рамках оновлення iOS 26.4, яке стане частиною масштабного вдосконалення Siri. Оновлений асистент зможе одночасно обробляти запити, використовуючи як дані з інтернету, так і особисту інформацію користувача, а результати відображатимуться у вигляді тексту, фотографій, відео та інформації про місця. Крім того, буде впроваджено систему підсумовування відповідей, що забезпечить швидші та точніші результати.

Для роботи з особистими даними користувачів Apple планує використовувати власні Foundation Models, щоб гарантувати конфіденційність. Водночас компанія розглядає можливість інтеграції сторонніх рішень, зокрема моделі Claude від Anthropic для планування відповідей, а також Google Gemini.

Крім цього, Apple планує інтегрувати функцію World Knowledge Answers у браузер Safari та пошукову систему Spotlight. Паралельно компанія працює над редизайном Siri та розробкою окремого ШІ-асистента для здоров’я, який стане частиною платної підписки у 2026 році.

