Apple обновит Siri – ИИ сможет искать информацию в интернете

Компания Apple работает над новым инструментом World Knowledge Answers, который расширит возможности голосового помощника Siri, позволяя ему осуществлять поиск информации в интернете с использованием искусственного интеллекта для создания итогов. Об этом сообщило издание Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с проектом.

По данным Bloomberg, Apple уже тестирует специально адаптированную модель Google Gemini, которая будет функционировать на серверной инфраструктуре компании. Запуск новой функции запланирован на весну 2026 года в рамках обновления iOS 26.4, которое станет частью масштабного усовершенствования Siri. Обновленный ассистент сможет одновременно обрабатывать запросы, используя как данные из интернета, так и личную информацию пользователя, а результаты будут отображаться в виде текста, фотографий, видео и информации о местах. Кроме того, будет внедрена система суммирования ответов, что обеспечит более быстрые и точные результаты.

Для работы с личными данными пользователей Apple планирует использовать собственные Foundation Models, чтобы гарантировать конфиденциальность. В то же время компания рассматривает возможность интеграции сторонних решений, в частности модели Claude от Anthropic для планирования ответов, а также Google Gemini.

Кроме того, Apple планирует интегрировать функцию World Knowledge Answers в браузер Safari и поисковую систему Spotlight. Параллельно компания работает над редизайном Siri и разработкой отдельного ИИ-ассистента для здоровья, который станет частью платной подписки в 2026 году.

