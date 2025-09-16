У Берліні судили двох братів за напади на перехожих з ножами та битами

Один із нападників отримав 14, інший майже 18 років в’язниці.

Берлінський регіональний суд виніс вирок двом братам, визнавши їх винними у численних насильницьких злочинах, зокрема замаху на вбивство та завдання тяжких тілесних ушкоджень. 24-річний чоловік отримав 14 років і 6 місяців ув’язнення, а його 29-річний брат – 14 років плюс додаткові 3 роки та 9 місяців через попередню судимість. Суддя назвав їхні дії спробою «здобути повагу» через безглузде насильство. Про це пише Spiegel.

Суть справи

Двоє братів у період із травня по вересень 2023 року здійснили три жорстокі напади на перехожих у Берліні, використовуючи кулаки, бейсбольні бити та ножі. У травні 2023 року вони побили відвідувачів біля бару в районі Нойкельн. У червні того ж року брати напали на чоловіка на території автомайстерні через те, що він не поступився дорогою. У вересні 2023 року в перукарні 24-річний брат завдав жертві ножового поранення, а старший брат допомагав йому. Один із нападів ледь не закінчився смертю жертви. Берлінський регіональний суд розглядав справу, оцінюючи тяжкість злочинів і мотиви нападників.

Позиції сторін

Прокуратура стверджувала, що брати діяли з особливою жорстокістю, не маючи вагомих причин для нападів. Головуючий суддя Бернд Мічайка зазначив, що їхні дії були мотивовані «перебільшеною потребою у визнанні» та бажанням «здобути повагу» або покарати за уявну неповагу. Прокурори наголосили на небезпеці, яку становили брати для суспільства, та вимагали суворих покарань, враховуючи тяжкість злочинів і попередню судимість старшого брата.

Позиція братів чи їхніх захисників у матеріалах справи не деталізована, але, ймовірно, вони могли заперечувати ступінь своєї вини або намагатися виправдати напади спровокованими обставинами, такими як конфлікти з жертвами. Проте суд не знайшов підстав для пом’якшення покарання, враховуючи характер і повторюваність злочинів.

Що вирішив суд

Берлінський регіональний суд визнав обох братів винними у вчиненні насильницьких злочинів. 24-річного брата засуджено до 14 років і 6 місяців позбавлення волі за замах на вбивство та завдання тяжких тілесних ушкоджень. Його 29-річний брат отримав 14 років ув’язнення, до яких додано 3 роки та 9 місяців через попередню судимість. Суддя підкреслив, що брати діяли без видимих причин, керуючись лише прагненням самоствердитися через насильство. Вирок відображає тяжкість їхніх дій, які загрожували життю та здоров’ю жертв.

