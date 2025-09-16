Практика судов
В Берлине двух братьев судили за нападения на прохожих с ножами и битами

19:40, 16 сентября 2025
Один из нападавших получил 14, другой почти 18 лет тюрьмы.
Фото: Spiegel
Берлинский региональный суд вынес приговор двум братьям, признав их виновными в многочисленных насильственных преступлениях, в частности покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений. 24-летний мужчина получил 14 лет и 6 месяцев тюрьмы, а его 29-летний брат – 14 лет плюс дополнительные 3 года и 9 месяцев из-за предыдущей судимости. Судья назвал их действия попыткой «завоевать уважение» через бессмысленное насилие. Об этом пишет Spiegel.

Суть дела

Двое братьев в период с мая по сентябрь 2023 года совершили три жестоких нападения на прохожих в Берлине, используя кулаки, бейсбольные биты и ножи. В мае 2023 года они избили посетителей возле бара в районе Нойкельн. В июне того же года братья напали на мужчину на территории автомастерской из-за того, что он не уступил дорогу. В сентябре 2023 года в парикмахерской 24-летний брат нанес жертве ножевое ранение, а старший брат помогал ему. Одно из нападений едва не закончилось смертью жертвы. Берлинский региональный суд рассматривал дело, оценивая тяжесть преступлений и мотивы нападавших.

Позиции сторон

Прокуратура утверждала, что братья действовали с особой жестокостью, не имея веских причин для нападений. Председательствующий судья Бернд Мичайка отметил, что их действия были мотивированы «преувеличенной потребностью в признании» и желанием «завоевать уважение» или наказать за мнимое неуважение. Прокуроры подчеркнули опасность, которую представляли братья для общества, и требовали суровых наказаний, учитывая тяжесть преступлений и предыдущую судимость старшего брата.

Позиция братьев или их защитников в материалах дела не детализирована, но, вероятно, они могли отрицать степень своей вины или пытаться оправдать нападения спровоцированными обстоятельствами, такими как конфликты с жертвами. Однако суд не нашел оснований для смягчения наказания, учитывая характер и повторяемость преступлений.

Что решил суд

Берлинский региональный суд признал обоих братьев виновными в совершении насильственных преступлений. 24-летний брат приговорен к 14 годам и 6 месяцам лишения свободы за покушение на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений. Его 29-летний брат получил 14 лет тюремного заключения, к которым добавлены 3 года и 9 месяцев из-за предыдущей судимости. Судья подчеркнул, что братья действовали без видимых причин, руководствуясь лишь стремлением самоутвердиться через насилие. Приговор отражает тяжесть их действий, которые угрожали жизни и здоровью жертв.

