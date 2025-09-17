У Парижі з Національного музею природознавства викрали золоті самородки на 600 тисяч євро

Крадіжку виявила прибиральниця, музей закрив галерею для розслідування.

У Національному музеї природознавства в Парижі сталася крадіжка золотих самородків, оціночна вартість яких становить 600 тисяч євро. Про це повідомило BFMTV.

Відсутність цінних експонатів виявила прибиральниця, яка прийшла на роботу вранці 16 вересня 2025 року. На входах до музею було помічено сліди злому. У музеї зазначили, що ринкова вартість викрадених самородків за ціною сирого золота становить близько 600 тисяч євро, але їхня історична та наукова цінність є неоціненною.

«Вартість викрадених зразків оцінюється за ціною сирого золота приблизно в 600 тисяч євро, але вони неоціненні для історичної спадщини», — заявив представник музею.

Французька поліція розпочала розслідування за фактом організованої крадіжки. Справу доручено Бригаді боротьби з бандитизмом (BRB). Для забезпечення безпеки та сприяння розслідуванню Галерею геології та мінералогії музею закрили для відвідувачів до подальшого повідомлення, а сам заклад перебуває під посиленим наглядом.

