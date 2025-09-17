В Париже из Национального музея естествознания похитили золотые самородки на 600 тысяч евро

Кражу обнаружила уборщица, музей закрыл галерею для расследования.

В Национальном музее естествознания в Париже произошла кража золотых самородков, оценочная стоимость которых составляет 600 тысяч евро. Об этом сообщил BFMTV.

Отсутствие ценных экспонатов обнаружила уборщица, которая пришла на работу утром 16 сентября 2025 года. На входах в музей были замечены следы взлома. В музее отметили, что рыночная стоимость похищенных самородков по цене сырого золота составляет около 600 тысяч евро, но их историческая и научная ценность неоценима.

«Стоимость похищенных образцов оценивается по цене сырого золота примерно в 600 тысяч евро, но они неоценимы для исторического наследия», — заявил представитель музея.

Французская полиция начала расследование по факту организованной кражи. Дело поручено Бригаде по борьбе с бандитизмом (BRB). Для обеспечения безопасности и содействия расследованию Галерею геологии и минералогии музея закрыли для посетителей до дальнейшего уведомления, а само учреждение находится под усиленным наблюдением.

