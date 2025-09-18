Практика судів
Італія першою в ЄС ухвалила закон про регулювання ШІ та запровадила кримінальну відповідальність за зловживання

15:41, 18 вересня 2025
Новий закон про штучний інтелект охоплює медицину, освіту, працю та кібербезпеку, передбачаючи жорсткі покарання за зловживання.
Італія першою в ЄС ухвалила закон про регулювання ШІ та запровадила кримінальну відповідальність за зловживання
Італія прийняла новий закон про штучний інтелект, ставши першою країною Європейського Союзу з комплексним регулюванням у цій сфері. Документ узгоджений із ключовим AI Act, ухваленим на рівні ЄС. Про це повідомляє Reuters.

Основні принципи закону

Ініціатором стала урядова команда прем’єрки Джорджі Мелоні. Закон визначає основні засади використання ШІ:

  • орієнтація на людину,
  • прозорість і безпека,
  • захист приватності,
  • підтримка інновацій та кібербезпеки.

Нові правила охоплюють охорону здоров’я, трудові відносини, державне управління, судову систему, освіту та спорт. Передбачено обов’язкову простежуваність рішень, ухвалених за допомогою ШІ, та участь людини у фінальному контролі.

Окремо встановлено: доступ до ШІ для дітей до 14 років можливий лише за згодою батьків.

Нові органи та контроль

За розвиток і нагляд відповідатимуть Агентство цифрової Італії та Національне агентство з кібербезпеки. Водночас свої повноваження зберігають фінансові та ринкові регулятори, зокрема Банк Італії та Consob.

Кримінальна відповідальність

Закон вводить покарання за незаконне поширення контенту, створеного ШІ (наприклад, дипфейків), — від одного до п’яти років ув’язнення, якщо завдано шкоди. Також передбачено суворіші санкції за шахрайство, крадіжку особистих даних та інші злочини із використанням ШІ.

Авторське право та дослідження

Твори, створені за допомогою ШІ, захищені, якщо в них є елемент інтелектуальної праці людини.

Текстовий і дата-майнінг дозволений лише щодо матеріалів, що не мають авторського захисту, або в наукових дослідженнях акредитованих установ.

Фінансування інновацій

Закон дозволяє спрямувати до 1 млрд євро з державного венчурного фонду на підтримку малих, середніх і великих компаній у сферах ШІ, кібербезпеки, квантових технологій та телекомунікацій. Водночас критики вважають цю суму незначною у порівнянні з глобальними інвестиціями.

Використання ШІ у медицині та на роботі

У сфері охорони здоров’я алгоритми можуть допомагати у діагностиці та лікуванні, але остаточне рішення завжди лишається за лікарем, а пацієнти зберігають право бути повністю поінформованими.

У трудових відносинах роботодавці зобов’язані повідомляти працівників про використання систем ШІ.

закон Італія штучний інтелект технології ШІ

