Италия первой в ЕС приняла закон о регулировании ИИ и ввела уголовную ответственность за злоупотребление

Италия приняла новый закон об искусственном интеллекте, став первой страной Европейского Союза с комплексным регулированием в этой сфере. Документ согласован с ключевым AI Act, принятым на уровне ЕС. Об этом сообщает Reuters.
Основные принципы закона
Инициатором стала правительственная команда премьер-министра Джорджи Мелони. Закон определяет основные принципы использования ИИ:
Новые правила охватывают здравоохранение, трудовые отношения, государственное управление, судебную систему, образование и спорт. Предусмотрена обязательная прослеживаемость решений, принятых с помощью ИИ, и участие человека в финальном контроле.
Отдельно установлено: доступ к ИИ для детей до 14 лет возможен только с согласия родителей.
Новые органы и контроль
За развитие и надзор будут отвечать Агентство цифровой Италии и Национальное агентство по кибербезопасности. В то же время свои полномочия сохраняют финансовые и рыночные регуляторы, в частности Банк Италии и Consob.
Уголовная ответственность
Закон вводит наказание за незаконное распространение контента, созданного ИИ (например, дипфейков), — от одного до пяти лет лишения свободы, если причинен вред. Также предусмотрены более строгие санкции за мошенничество, кражу персональных данных и другие преступления с использованием ИИ.
Авторское право и исследования
Произведения, созданные с помощью ИИ, защищены, если в них есть элемент интеллектуального труда человека.
Текстовый и дата-майнинг разрешен только в отношении материалов, не имеющих авторской защиты, или в научных исследованиях аккредитованных учреждений.
Финансирование инноваций
Закон позволяет направить до 1 млрд евро из государственного венчурного фонда на поддержку малых, средних и крупных компаний в сферах ИИ, кибербезопасности, квантовых технологий и телекоммуникаций. В то же время критики считают эту сумму незначительной по сравнению с глобальными инвестициями.
Использование ИИ в медицине и на работе
В сфере здравоохранения алгоритмы могут помогать в диагностике и лечении, но окончательное решение всегда остается за врачом, а пациенты сохраняют право быть полностью информированными.
В трудовых отношениях работодатели обязаны уведомлять сотрудников об использовании систем ИИ.
