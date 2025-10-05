У Лос-Анджелесі чоловік убив дружину через її вагу після пологів

Чоловік задушив дружину після конфлікту, а потім її тіло розчленував.

У Лос-Анджелесі, США, 25-річного Джонатана Ентоні Рентерію звинуватили у вбивстві його 37-річної дружини, Джун Бунян, після сварки, спричиненої її нездатністю схуднути після пологів. Про це повідомило видання The Daily Mail.

Джун Бунян, уродженка Великої Британії, переїхала до США, щоб здійснити мрію стати адвокаткою. Вона здобула юридичну освіту та заснувала власну фірму Renteria Paralegal Services, що спеціалізується на імміграційному праві.

Трагедія сталася в їхньому будинку в Лос-Анджелесі, де Джун зазнала «травматичних пошкоджень шиї» і померла. Поліція затримала її чоловіка, Джонатана Рентерію, якому висунули звинувачення у вбивстві, а також у порушенні Кодексу здоров’я та безпеки Каліфорнії за «каліцтво, ексгумацію, сексуальний контакт із людськими останками» (конкретний пункт звинувачення не уточнюється).

За даними прокурорів, під час допиту Рентерія зізнався, що конфлікт із дружиною виник через її вагу після вагітності. Джун заявила, що покине його і не дозволить бачитися з їхньою донькою, після чого почала пакувати валізи. Рентерія розповів, що застосував до неї «задушливий прийом ззаду», що призвело до її смерті.

Джун востаннє бачили живою 4 вересня. Наступного дня сусіди помітили Рентерію, який ішов уночі з дитиною, а згодом його бачили з мішками для сміття. Прокурори стверджують, що він відвіз дочку до будинку своїх батьків, а тіло дружини розчленував.

Сусіди повідомили місцевим ЗМІ, що Джун скаржилася на знущання з боку чоловіка. Він забороняв їй спілкуватися з певними людьми, словесно ображав її та постійно коментував її зовнішність і вагу.

