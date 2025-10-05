Практика судов
В Лос-Анджелесе мужчина убил жену из-за ее веса после родов

22:59, 5 октября 2025
Мужчина задушил жену после конфликта, а затем расчленил ее тело.
В Лос-Анджелесе мужчина убил жену из-за ее веса после родов
В Лос-Анджелесе, США, 25-летнего Джонатана Энтони Рентерию обвинили в убийстве его 37-летней жены, Джун Бунян, после ссоры, вызванной ее неспособностью похудеть после родов. Об этом сообщило издание The Daily Mail.

Джун Бунян, уроженка Великобритании, переехала в США, чтобы осуществить мечту стать адвокатом. Она получила юридическое образование и основала собственную фирму Renteria Paralegal Services, специализирующуюся на иммиграционном праве.

Трагедия произошла в их доме в Лос-Анджелесе, где Джун получила «травматические повреждения шеи» и скончалась. Полиция задержала ее мужа, Джонатана Рентерию, которому предъявили обвинение в убийстве, а также в нарушении Кодекса здоровья и безопасности Калифорнии за «увечье, эксгумацию, сексуальный контакт с человеческими останками» (конкретный пункт обвинения не уточняется).

По данным прокуроров, во время допроса Рентерия признался, что конфликт с женой возник из-за ее веса после беременности. Джун заявила, что покинет его и не позволит видеться с их дочерью, после чего начала паковать чемоданы. Рентерия рассказал, что применил к ней «удушающий прием сзади», что привело к ее смерти.

Джун в последний раз видели живой 4 сентября. На следующий день соседи заметили Рентерию, который шел ночью с ребенком, а позже его видели с мешками для мусора. Прокуроры утверждают, что он отвез дочь в дом своих родителей, а тело жены расчленил.

Соседи сообщили местным СМИ, что Джун жаловалась на издевательства со стороны мужа. Он запрещал ей общаться с определенными людьми, словесно оскорблял ее и постоянно комментировал ее внешность и вес.

