У Каліфорнії згоріло 6000 будівель – підозрюваний у підпалі консультувався з ChatGPT

21:23, 9 жовтня 2025
Спочатку чоловік просив ШІ-генератор створити фото палаючого міста, а після здійснення підпалу запитав: «чи винен, якщо пожежа почалася через сигарети».
У Каліфорнії згоріло 6000 будівель – підозрюваний у підпалі консультувався з ChatGPT
Федеральні правоохоронці США затримали 29-річного Джонатана Ріндеркнехта з Флориди за підозрою у підпалі, який призвів до масштабної пожежі в Каліфорнії, відомої як Palisades Wildfire. Про це повідомив прокурор штату Каліфорнія Білл Ессейлі.

Пожежа, що отримала назву Lachman Fire, спочатку була локалізована, але згодом знову спалахнула, охопивши понад 23 000 акрів у районах Pacific Palisades, Topanga та Malibu. Вона знищила більш ніж 6000 будівель і забрала життя 12 людей.

За даними Мін’юсту США, серед доказів у справі є зображення палаючого міста, яке Ріндеркнехт нібито створив у ChatGPT за кілька місяців до інциденту. Прокурори зазначають, що він просив ШІ-генератор створити «дистопічний малюнок із палаючим лісом і людьми, які тікають».

Слідство також посилається на записи з камер спостереження, свідчення очевидців і дані з мобільного телефону, які підтверджують присутність Ріндеркнехта на місці початку пожежі. За версією слідства, у новорічну ніч він висадив пасажира таксі поблизу стежки Skull Rock, після чого прогулювався, знімаючи відео та слухаючи французький реп із кліпом, де показано підпал сміття. Після опівночі він нібито підпалив траву та зателефонував у 911, запитавши у ChatGPT: «Чи винен ти, якщо пожежа почалася через твої сигарети».

