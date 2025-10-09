В Калифорнии сгорело 6000 зданий – подозреваемый в поджоге консультировался с ChatGPT

Сначала мужчина попросил ИИ-генератор создать фото горящего города, а после совершения поджога спросил: «виноват ли я, если пожар начался из-за сигарет».

Федеральные правоохранители США задержали 29-летнего Джонатана Риндеркнехта из Флориды по подозрению в поджоге, который привел к масштабному пожару в Калифорнии, известному как Palisades Wildfire. Об этом сообщил прокурор штата Калифорния Билл Эссейли.

Пожар, получивший название Lachman Fire, сначала был локализован, но впоследствии снова вспыхнул, охватив более 23 000 акров в районах Pacific Palisades, Topanga и Malibu. Он уничтожил более 6000 зданий и унес жизни 12 человек.

По данным Минюста США, среди доказательств по делу есть изображение горящего города, которое Риндеркнехт якобы создал в ChatGPT за несколько месяцев до инцидента. Прокуроры отмечают, что он просил ИИ-генератор создать «дистопический рисунок с горящим лесом и бегущими людьми».

Следствие также ссылается на записи с камер наблюдения, показания очевидцев и данные с мобильного телефона, которые подтверждают присутствие Риндеркнехта на месте начала пожара. По версии следствия, в новогоднюю ночь он высадил пассажира такси вблизи тропы Skull Rock, после чего прогуливался, снимая видео и слушая французский рэп с клипом, где показан поджог мусора. После полуночи он якобы поджег траву и позвонил в 911, спросив у ChatGPT: «Виноват ли ты, если пожар начался из-за твоих сигарет».

