Практика судов
  1. В мире

В Калифорнии сгорело 6000 зданий – подозреваемый в поджоге консультировался с ChatGPT

21:23, 9 октября 2025
Сначала мужчина попросил ИИ-генератор создать фото горящего города, а после совершения поджога спросил: «виноват ли я, если пожар начался из-за сигарет».
В Калифорнии сгорело 6000 зданий – подозреваемый в поджоге консультировался с ChatGPT
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральные правоохранители США задержали 29-летнего Джонатана Риндеркнехта из Флориды по подозрению в поджоге, который привел к масштабному пожару в Калифорнии, известному как Palisades Wildfire. Об этом сообщил прокурор штата Калифорния Билл Эссейли.

Пожар, получивший название Lachman Fire, сначала был локализован, но впоследствии снова вспыхнул, охватив более 23 000 акров в районах Pacific Palisades, Topanga и Malibu. Он уничтожил более 6000 зданий и унес жизни 12 человек.

По данным Минюста США, среди доказательств по делу есть изображение горящего города, которое Риндеркнехт якобы создал в ChatGPT за несколько месяцев до инцидента. Прокуроры отмечают, что он просил ИИ-генератор создать «дистопический рисунок с горящим лесом и бегущими людьми».

Следствие также ссылается на записи с камер наблюдения, показания очевидцев и данные с мобильного телефона, которые подтверждают присутствие Риндеркнехта на месте начала пожара. По версии следствия, в новогоднюю ночь он высадил пассажира такси вблизи тропы Skull Rock, после чего прогуливался, снимая видео и слушая французский рэп с клипом, где показан поджог мусора. После полуночи он якобы поджег траву и позвонил в 911, спросив у ChatGPT: «Виноват ли ты, если пожар начался из-за твоих сигарет».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция США поджог

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурор Офиса Генпрокурора Иван Саенко: «Целью изъятия моего телефона детективами НАБУ может быть препятствование расследованию по делу Руслана Магамедрасулова»

«Я считаю, что непосредственной целью проведения обыска была необходимость изъятия моего телефона с целью снятия с него информации» – Иван Саенко прокомментировал обыски НАБУ.

Государственная спецслужба транспорта будет заниматься строительством объектов недвижимости для Минобороны – принят закон

Под термин «объекты недвижимости» подпадают не только военные городки, но и новостройки для военнослужащих, общежития, казармы, гостиницы и другие здания, включенные в жилой фонд.

ЕСПЧ присудил бывшему главе ГФС Роману Насирову 9750 евро компенсации за нарушение Конвенции по его делу

Европейский суд по правам человека установил нарушение Конвенции о правах человека по жалобе экс-главы ГФС Романа Насирова и присудил ему компенсацию.

СБУ сможет разрабатывать законопроекты и вносить их на рассмотрение Президента и Кабмина – Рада приняла закон

Рада приняла закон, который закрепляет право СБУ выносить на рассмотрение Кабмина и Президента проекты нормативно-правовых актов.

Трофейное оружие можно будет передавать органам иностранных государств – Рада приняла закон

Закон предусматривает, что по решению Кабмина вооружение и боевая техника, являющиеся трофейным имуществом, могут быть переданы для работ с привлечением иностранных предприятий, органов иностранных государств как на территории Украины, так и за ее пределами, либо переданы иностранным государствам.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області