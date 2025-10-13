У США розгорівся спір щодо призову на військову службу: чоловіки вимагають рівності з жінками

Позивачі наполягають, що чинний закон про обов’язкову реєстрацію чоловіків для військової служби є застарілим і суперечить принципам гендерної рівності.

У Сполучених Штатах розгорівся спір навколо призову чоловіків — організація National Coalition for Men подала апеляцію до Апеляційного суду Дев’ятого округу, стверджуючи, що чинна система призову на військову службу дискримінує за статевою ознакою. Про це повідомляє Courthouse News.

Позивачі вимагають скасувати «застарілий закон»

«Це справа про архаїчний закон, який підтримує стереотипи, що жінки не можуть служити в армії, хоча це давно не так», — заявила адвокатка позивачів Надін Льюїс.

Вона представляє National Coalition for Men та п’ятьох чоловіків, які стверджують, що вимога реєструватися лише чоловікам у Системі вибіркової служби (Selective Service System) є порушенням Конституції США.

Суд не готовий іти проти рішення Верховного суду США

Ключова перешкода для позивачів — чинне рішення Верховного суду США у справі Rostker v. Goldberg (1981), яким суд визнав, що виключення жінок із призову було виправданим, адже на той час вони не могли служити в бойових підрозділах.

Однак, як наголосила Льюїс, ситуація змінилася: у 2013 році заборону на участь жінок у бойових діях зняли, а з 2016-го Пентагон відкрив усі військові посади для жінок.

Попри це, судді Дев’ятого округу продемонстрували скепсис, зазначивши, що Верховний суд у 2021 році вже відмовився переглядати цю норму.

«Є лише один Верховний суд — і це не ми», — зауважив суддя Ентоні Джонстоун.

Уряд наполягає: справа не має підстав

Представник Мін’юсту Шон Джанда заявив, що навіть якщо ситуація з жінками у війську змінилася, оцінювати значення цих змін повинен саме Верховний суд США, а не апеляційна інстанція.

Крім того, уряд стверджує, що позивачі не мають юридичних підстав для позову, оскільки вже зареєстровані у системі й не зазнають реальної шкоди.

Льюїс заперечила, пояснивши, що чоловіки змушені регулярно оновлювати свої дані, а це означає постійне втручання в їхні права. Проте суд не побачив достатніх доказів того, що це створює реальну шкоду.

«Мета — не виключити чоловіків, а включити жінок»

Під час слухань судді уточнили, чого саме домагається позивач — скасування реєстрації лише для чоловіків чи розширення її на жінок.

«На перший погляд, виключення жінок із призову виглядає як захист, але насправді це — золота клітка, побудована на застарілих уявленнях про ролі чоловіків і жінок у суспільстві», — сказала Льюїс.

Рішення суду поки не ухвалено

Судова колегія не оголосила, коли буде винесено рішення.

Це вже друга спроба National Coalition for Men оскаржити закон. У 2019 році федеральний суд у Техасі визнав чоловічий призов неконституційним, але П’ятий апеляційний суд скасував це рішення, посилаючись на прецедент Rostker v. Goldberg. У 2021 році Верховний суд відмовився розглядати справу, що й призвело до нового позову в Каліфорнії у 2024 році.

Попри відмову судів, дискусія триває. У 2020 році спеціальна комісія Конгресу рекомендувала включити жінок до системи військового призову, а наступного року навіть було підготовлено відповідний законопроект. Утім, після критики він був вилучений із фінального тексту закону, вказує видання.

