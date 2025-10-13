Практика судів
  1. У світі

У США розгорівся спір щодо призову на військову службу: чоловіки вимагають рівності з жінками

19:50, 13 жовтня 2025
Позивачі наполягають, що чинний закон про обов’язкову реєстрацію чоловіків для військової служби є застарілим і суперечить принципам гендерної рівності.
У США розгорівся спір щодо призову на військову службу: чоловіки вимагають рівності з жінками
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Сполучених Штатах розгорівся спір навколо призову чоловіків — організація National Coalition for Men подала апеляцію до Апеляційного суду Дев’ятого округу, стверджуючи, що чинна система призову на військову службу дискримінує за статевою ознакою.  Про це повідомляє Courthouse News.

Позивачі вимагають скасувати «застарілий закон»

«Це справа про архаїчний закон, який підтримує стереотипи, що жінки не можуть служити в армії, хоча це давно не так», — заявила адвокатка позивачів Надін Льюїс.

Вона представляє National Coalition for Men та п’ятьох чоловіків, які стверджують, що вимога реєструватися лише чоловікам у Системі вибіркової служби (Selective Service System) є порушенням Конституції США.

Суд не готовий іти проти рішення Верховного суду США

Ключова перешкода для позивачів — чинне рішення Верховного суду США у справі Rostker v. Goldberg (1981), яким суд визнав, що виключення жінок із призову було виправданим, адже на той час вони не могли служити в бойових підрозділах.

Однак, як наголосила Льюїс, ситуація змінилася: у 2013 році заборону на участь жінок у бойових діях зняли, а з 2016-го Пентагон відкрив усі військові посади для жінок.

Попри це, судді Дев’ятого округу продемонстрували скепсис, зазначивши, що Верховний суд у 2021 році вже відмовився переглядати цю норму.

«Є лише один Верховний суд — і це не ми», — зауважив суддя Ентоні Джонстоун.

Уряд наполягає: справа не має підстав

Представник Мін’юсту Шон Джанда заявив, що навіть якщо ситуація з жінками у війську змінилася, оцінювати значення цих змін повинен саме Верховний суд США, а не апеляційна інстанція.

Крім того, уряд стверджує, що позивачі не мають юридичних підстав для позову, оскільки вже зареєстровані у системі й не зазнають реальної шкоди.

Льюїс заперечила, пояснивши, що чоловіки змушені регулярно оновлювати свої дані, а це означає постійне втручання в їхні права. Проте суд не побачив достатніх доказів того, що це створює реальну шкоду.

«Мета — не виключити чоловіків, а включити жінок»

Під час слухань судді уточнили, чого саме домагається позивач — скасування реєстрації лише для чоловіків чи розширення її на жінок.

«На перший погляд, виключення жінок із призову виглядає як захист, але насправді це — золота клітка, побудована на застарілих уявленнях про ролі чоловіків і жінок у суспільстві», — сказала Льюїс.

Рішення суду поки не ухвалено

Судова колегія не оголосила, коли буде винесено рішення.

Це вже друга спроба National Coalition for Men оскаржити закон. У 2019 році федеральний суд у Техасі визнав чоловічий призов неконституційним, але П’ятий апеляційний суд скасував це рішення, посилаючись на прецедент Rostker v. Goldberg. У 2021 році Верховний суд відмовився розглядати справу, що й призвело до нового позову в Каліфорнії у 2024 році.

Попри відмову судів, дискусія триває. У 2020 році спеціальна комісія Конгресу рекомендувала включити жінок до системи військового призову, а наступного року навіть було підготовлено відповідний законопроект. Утім, після критики він був вилучений із фінального тексту закону, вказує видання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США військові призов військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні можуть повністю заборонити нікотинові подушечки та саше – законопроект

Михайло Радуцький разом з колегами вніс законопроект про заборону оптової і роздрібної торгівлі та імпорту для реалізації в України нікотинових виробів для орального застосування – зокрема нікотинових подушечок та саше.

Довіра до БЕБ становить близько 5%: директор БЕБ Олександр Цивінський доручив сформувати план зміцнення комунікації з суспільством

Директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський провів нараду, яка була присвячена низькому рівню довіри до БЕБ.

За особливо тяжкі злочини проти дітей — тільки довічне позбавлення волі: Генпрокурор Руслан Кравченко ініціював зміни до КК перед комітетом

Генпрокурор Руслан Кравченко звернувся до правоохоронного комітету з ініціативою внести зміни до Кримінального кодексу, щоб за вбивство чи насильство стосовно дитини злочинець міг отримати лише довічне позбавлення волі – без альтернативи покарання.

Держава заборгувала співробітникам Служби судової охорони виплати у більш, ніж 4200 справах

На користь співробітників Служби судової охорони винесено більше 4200 судових рішень щодо виплати додаткової винагороди за постановою Кабміну №168.

Китайські ринки продемонстрували стійкість на тлі погроз Трампа, оскільки інвестори очікують на угоду – Bloomberg

Інвестори розглядають відновлення напруженості між США та Китаєм як стратегічну позицію обох сторін, спрямовану на отримання важелів тиску напередодні можливої угоди.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду