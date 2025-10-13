В США разгорелся спор о воинском призыве: мужчины требуют равенства с женщинами

Истцы настаивают, что действующий закон об обязательной регистрации мужчин для военной службы устарел и противоречит принципам гендерного равенства.

В Соединенных Штатах разгорелся спор вокруг призыва мужчин — организация National Coalition for Men подала апелляцию в Апелляционный суд Девятого округа, утверждая, что действующая система призыва на военную службу дискриминирует по половому признаку. Об этом сообщает Courthouse News.

Истцы требуют отменить «устаревший закон»

«Это дело об архаичном законе, который поддерживает стереотипы о том, что женщины не могут служить в армии, хотя это давно не так», — заявила адвокат истцов Надин Льюис.

Она представляет National Coalition for Men и пятерых мужчин, которые утверждают, что требование регистрироваться только мужчинам в Системе выборочной службы (Selective Service System) является нарушением Конституции США.

Суд не готов идти против решения Верховного суда США

Ключевое препятствие для истцов — действующее решение Верховного суда США по делу Rostker v. Goldberg (1981), согласно которому исключение женщин из призыва было признано оправданным, так как в то время они не могли служить в боевых подразделениях.

Однако, как подчеркнула Льюис, ситуация изменилась: в 2013 году запрет на участие женщин в боевых действиях был снят, а с 2016 года Пентагон открыл все военные должности для женщин.

Несмотря на это, судьи Девятого округа проявили скептицизм, отметив, что Верховный суд в 2021 году уже отказался пересматривать данную норму.

«Есть только один Верховный суд — и это не мы», — отметил судья Энтони Джонстоун.

Правительство настаивает: дело не имеет оснований

Представитель Минюста Шон Джанда заявил, что даже если положение женщин в армии изменилось, оценивать значение этих изменений должен именно Верховный суд США, а не апелляционная инстанция.

Кроме того, правительство утверждает, что истцы не имеют юридических оснований для иска, поскольку уже зарегистрированы в системе и не испытывают реального ущерба.

Льюис возразила, объяснив, что мужчины вынуждены регулярно обновлять свои данные, что, по ее словам, означает постоянное вмешательство в их права. Однако суд не увидел достаточных доказательств того, что это создает реальный вред.

«Цель — не исключить мужчин, а включить женщин»

Во время слушаний судьи уточнили, чего именно добиваются истцы — отмены регистрации только для мужчин или включения в нее женщин.

«На первый взгляд, исключение женщин из призыва выглядит как защита, но на самом деле это — золотая клетка, построенная на устаревших представлениях о ролях мужчин и женщин в обществе», — сказала Льюис.

Решение суда пока не вынесено

Судебная коллегия не объявила, когда будет вынесено решение.

Это уже вторая попытка National Coalition for Men оспорить закон. В 2019 году федеральный суд в Техасе признал мужской призыв неконституционным, но Пятый апелляционный суд отменил это решение, сославшись на прецедент Rostker v. Goldberg. В 2021 году Верховный суд отказался рассматривать дело, что привело к новому иску в Калифорнии в 2024 году.

Несмотря на отказ судов, дискуссия продолжается. В 2020 году специальная комиссия Конгресса рекомендовала включить женщин в систему воинского призыва, а в следующем году даже был подготовлен соответствующий законопроект. Однако после критики он был исключен из окончательного текста закона, отмечает издание.

